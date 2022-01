Hevosalan Helmi: Kenttäratsastuksen valmentaja Petri Tolmunen – Ongelmien ratkominen pitää mielen virkeänä

Kenttäratsastuksen liittovalmentaja on vahvasti mukana lajinsa kehittämisessä ja uskoo, että tulevaisuudessa suomalaisia nähdään joukkueina olympialaisissa asti.

Päivi Manninen

Petri Tolmunen, Sir Greg ja Veera Manninen ovat toimiva valmennustiimi.

Neljä vuosikymmentä hevosurheilun parissa on tuonut 53-vuotiaalle Petri Tolmuselle paitsi rinnakkaisen uran varsinaisen ammatin lisäksi myös paljon upeita elämyksiä ja ihmisiä mausteeksi elämään.

Hänen omistamansa hevoset ovat ratsastettavina kilparatsastaja Veera Mannisella, joka on erityisesti Sir Gregin kanssa menestynyt sekä kotimaassa että kansainvälisillä kentillä. Ratsukko tähtää Tolmusen valmentamana Pariisin olympialaisiin 2024.

Tolmunen on mukana Suomen Ratsastajainliiton joukkueenjohtajien koulutusprojektissa, jossa koulutetaan johtajia luotsaamaan eri lajien maajoukkueita arvokilpailuissa. Projektiin osallistuu kahdeksan eri ratsastuksen lajin joukkueenjohtajia.

”Aiemmin Suomessa joukkueenjohtajat on koottu projekti- ja arvokilpailu kerrallaan. Nyt rakennetaan kokonaisuutta, jotta eri lajeissa olisi sitoutuneita ja kokeneita joukkueenjohtajia. Siis tukijärjestelmää kansainväliseen kilpailemiseen”, Tolmunen kertoo.

Omassa lajissaan kenttäratsastuksessa hän toivoo tulevaisuudessa näkevänsä arvokilpailuissa joukkueita.

”Toivottavasti saamme ensi vuonna seniorijoukkueen EM-kilpailuihin. Lajissamme on ollut yksilöurheilijoita arvokilpailuissa, mutta ei joukkueita. Toivon näkeväni, että kenttäratsastuksen kärkeä saadaan leveämmäksi.”

1. Petri Tolmunen, kerro toiminnastasi hevosalalla, millaisen tien olet kulkenut tähän pisteeseen?

"Aloitin ratsastuksen 13-vuotiaana Kotkassa ja kilpaileminen veti nopeasti puoleensa. Koko ikä on kulunut hevosten kanssa, ensin itse kenttäratsastuksessa kilparatsastajana, sitten valmentajana. On tämä sellainen asia, josta ei eroon pääse, enkä haluakaan. Hienoja elämyksiä ja upeita ihmisiä on ratsastusurheilu minulle tarjonnut."

2. Mistä opista on ollut sinulle eniten hyötyä jokapäiväisessä työssäsi hevosten kanssa?

"Nuorena miehenä olin ensimmäinen ratsastaja Suomessa, joka pääsi Puolustusvoimien urheilukouluun. Siellä oppi paljon. RUK:n jälkeen lähdin Saksaan hevostöihin, ja siellä sisäistin systemaattisuuden ja pitkäjännitteisyyden, jolla hevoset koulutetaan kestäviksi ja menestyviksi. Vanha kunnon training scale on Saksan-ajoilta lähtien ollut ohjenuorani hevosen kanssa toimiessa.

Vierumäellä suoritettu ammattivalmentajatutkinto lisäsi ymmärrystä kokonaisvaltaiseen urheiluvalmenukseen."

3. Mikä tuottaa sinulle eniten iloa ja tyydytystä työssäsi hevosten kanssa?

"Olisi liian helppoa vastata, että omien valmennettavien menestys. Iloa tuo erilaisten valmennettavien kanssa tekeminen, sen näkeminen, kun joku saa oivalluksen ja kehittyy. Valmennettavien kehittyminen jaksaa tuottaa iloa vuodesta toiseen. Kilpailumenestys tulee sitten kehittymisen seurauksena."

4. Millaisista hevosista sytyt?

"Nyt oli vaikea! Kyllä sytyttävin on hyvin koulutettu ja treenattu, hyvinvoiva hevonen, joka valmennuksessa tai kilpailussa toimii hyvin ratsastajansa kanssa. Toki maailman huippuhevosia lajissa kuin lajissa tuijottaisi tuntikausia kuka tahansa. Omat hevoset tietenkin aina sytyttävät."

5. Millaisia haasteita työssäsi on?

"Koska valmentaminen ei ole päätyöni, vaan tärkeä osa muuta kuin varsinaista työelämää, se on ollut äärimmäisen palkitsevaa kaikin puolin. Iso haaste kenttäratsastuksessa on kansainvälisyyden kehittäminen kilpaurheiluna. Aina sanotaan, ettei Suomesta käsin pysty maailmalla menestymään. Haastetta tuo jo ilmaston aiheuttama kilpailukauden lyhyys. Toisaalta juuri tällaiset haasteet pitävät mielen virkeänä, kun pääsee ongelmia ratkaistessa itseään haastamaan."

6. Miten haluaisit vielä kehittää itseäsi hevosten kanssa?

"Kansainvälisessä urheilussa ja kokonaisuudessaan valmennusjärjestelmän kehittämisen sellaiseksi, että pystymme saamaan kokonaisuudesta toimivan ja lisää menestyviä kansainvälisen tason urheilijoita kenttäratsastukseen."

7. Milloin viimeksi ajattelit, että tämä on sinun juttusi?

"Olisiko siitä vajaa tunti aikaa? Vietin lomaviikkoa oikeista töistä, ja olin kolme päivää valmentamassa. Pitkien päivien jälkeen valmmenusta lopetellessa oli itsellä todella hyvä fiilis, kun olin nähnyt niin monta hyvää ratsukkoa."

8. Kenet haluat nimetä Hevosalan Helmeksi ja mistä syystä?

"Kenttämaajoukkueen eläinlääkärin Tanja Pehkosen. Hän tuntee kenttäratsastuksen huippu-urheiluna. Tanja on aikanaan ollut Piia Pantsun hevosenhoitajana. Arvostan todella paljon hänen osaamistaan."