Tornator suojeli viime vuonna yli 220 hehtaaria luontoaSuojelualueet sijaitsevat Tyrnävällä, Limingassa, Sotkamossa, Joroisissa, Kaavilla ja Mikkelissä.
Tornator perusti viime vuonna yhdeksän pysyvää yksityistä luonnonsuojelualuetta, yhtiö tiedottaa.
Yhteensä luontoa suojeltiin yli 220 hehtaarin alalla. Suojelualueet sijaitsevat Tyrnävällä, Limingassa, Sotkamossa, Joroisissa, Kaavilla ja Mikkelissä.
Suojelu on toteutettu vapaaehtoisesti luonnonsuojelulain mukaisilla ely-keskusten päätöksillä ja sopimuksilla osana Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmia sekä Natura 2000 -verkostoa.
Tornatorin mukaan perustetut suojelualueet turvaavat arvokkaita metsä- ja suoelinympäristöjä sekä vahvistavat kansallista ja alueellista suojeluverkostoa.
Tornator on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Se omistaa Suomessa yli 700 000 hehtaaria metsää. Luonnonsuojelualueita on yhteensä noin 13 800 hehtaaria.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat