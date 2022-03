Hevosalan Helmi ohjaa hevosenomistajia paitsi kouluttamistaitoihin, myös myötätuntoon eläintä kohtaan ─ ”Vaikeimpina pidetyt hevoset ovat usein nopeimpia oppijoita”

Järvenpääläinen Aino Koivukunnas on yhtenä ensimmäisistä suomalaisista hiljattain suorittanut eläintenkouluttajan erikoisammattitutkinnon ja auttaa työkseen hevosenomistajia ymmärtämään ja kouluttamaan hevosiaan.

Minna Tallberg

”Hevonen on niin nopea oppimaan, että välillä ihminen itse huomaamattaan vahvistaa ongelmaa. Huumori mukaan ja hyväksy se, että suunnitelmia saattaa joutua muuttamaan”, kannustaa eläintenkouluttaja Aino Koivukunnas.

Tämän viikon Hevosalan Helmi Aino Koivukunnas valmistui alun perin ekonomiksi. Hän työskenteli vuosia muun muassa Nokialla laadun ja henkilöstön kehittämistehtävissä. Yrittäjyysaikanaan hän on pitänyt muun muassa taloushallintoon, vuorovaikutustaitoihin ja ongelmanratkaisuun liittyviä koulutuksia.

Kaiken tämän rinnalla kuin vahingossa työksi muuttui aiemmin harrastuksena ollut hevosten kouluttaminen.

”Usein asiakaskäyntini liittyvät hevosen ongelmalliseen käytökseen, mutta yhä useammin myös positiivisen vahvisteen käytön opetteluun. Esimerkiksi tulevana viikonloppuna pidän täydennyskoulutusta positiivisesta vahvisteesta ratsastuksen opettajille”, Koivukunnas kertoo nykyisestä työstään.

Koivukunnas toteaa, että eläintenkouluttajana hänelle hevosen ymmärtäminen ja hevosen hyvinvointi on työssä tärkeintä. Oleellista on tunnistaa hevosen hyvin- tai pahoinvointi, ja tätä asiaa on jatkuvasti opiskeltava lisää.

Koivukunnaksen mukaan joskus ihminen voi joutua luopumaan tavoitteistaan hevosen hyvinvoinnin takia. Se ei ole hänen mielestään ollenkaan huono asia.

”Ihmisen omien tavoitteiden tilalle tulee aina jotain mielenkiintoista. Sitä, miten myötätunnon ja osaamisen lisääntyminen muuttaa myös ihmistä, on huikea seurata vierestä kanssakulkijana”, Koivukunnas sanoo.

1. Aino Koivukunnas, kerro toiminnastasi hevosalalla, millaisen tien olet kulkenut tähän pisteeseen?

”Ostin hevosen, jolla oli joukko ongelmia: mahdoton kengittää, lastata, taluttaa ja lähti käsistä ratsastettaessa. Hän oli 172-säkäinen ruuna opetti minulle, miten ollaan ihmisiksi hevosen kanssa. Oli opeteltava kouluttamisen tekniikkaa ja ylitettävä pelot. Etsin monenlaista apua, mutta kaikki kuriin pistämisen ajatukset hevonen kyllä pisti nippuun saman tien.”

”Sain tutustua ruokapalkinnon käyttöön hevosen kouluttamisessa ja valmentamisessa Tuire Kaimion valmennusryhmässä vuodesta 2003 alkaen. Opin kouluttamista ensin tekemällä käytännössä. Vasta myöhemmin olen oppinut teoriaa ja sitä, mitä itseasiassa teen. Tuiren valmennuksessa opin myös katsomaan hevosen liikettä, liikkeen laatua ja tunnetilaa. Ja säätämään tekemistä niiden havaintojen mukaan.”

2. Mistä opista tai vinkistä on ollut sinulle eniten hyötyä jokapäiväisessä työssäsi hevosten kanssa? Mistä oppisi olet saanut?

”Sitä saat mitä vahvistat - ajatuksesta. Ruokapalkinnon kanssa moni joutuu ongelmiin, kun vahingossa vahvistaakin ihan eri käytöstä kuin mikä oli tavoitteena."

"Tuire Kaimiolta olen oppinut sekä ajattelutapaa että kouluttamisen tekniikkaa. Katariina Alongi on minulle merkittävä opettaja istunnan kehittämisessä ja henkisessä valmentamisessa. Simo Routarinne on opettanut improvisoinnin taitoa ja vuorovaikutustaitoja.”

3. Mikä tuottaa sinulle eniten iloa ja tyydytystä työssäsi?

”Ihmisen ja hevosen oppimisen ja oivaltamisen ilo. Ja se, miten heidän yhteistyönsä paranee ja saa aivan uusia ulottuvuuksia. Moni hevonen myös muuttuu todella paljon omistajan taitojen karttuessa ja kouluttamisen logiikan muuttuessa. Hienoa on myös se, että tietämys hevosen lajityypillisistä käyttäytymistarpeista ja niiden merkityksestä yhteiselolle on lisääntynyt valtavasti. Osaa ongelmista ei ratkota ensisijaisesti kouluttamalla vaan olosuhteita muuttamalla.”

4. Millaisista hevosista sytyt?

”Hevosissa ihanaa on monipuolisuus ja erilaiset persoonat. Usein ne vaikeimpina pidetyt hevoset ovat itseasiassa nopeimpia oppijoita ja siksi haastavat kouluttamisen taidossa. On myös ihana nähdä, miten arasta tai aggressiivisesta hevosesta kuoriutuu utelias, yritteliäs ja luottavainen tyyppi, joka nauttii ihmisen kanssa touhuamisesta.”

5. Millaisia haasteita työssäsi on?

”Kun hevosen ongelmallisen käytöksen syitä etsitään, kipu ja traumaattiset kokemukset ovat valitettavan usein mukana. Usein tarvitaan ensin eläinlääkäriä ennen kuin kouluttamisesta on hyötyä. Ja onhan se aina surullista, kun hevonen on kokenut kaltoinkohtelua tai tullut väärin ymmärretyksi."

"Monta kertaa tulee vastaan tilanne, että ihminen on ostanut hevosen ja alkaa paljastua ongelmia, joita ei osattu odottaa. Silloin asiakas saattaa tuskailla tilannetta, mutta minä olen aina iloinen hevosen puolesta, joka on päässyt hyvään kotiin, missä ongelmia hoidetaan hevoslähtöisesti.”

”Välillä ihminen itse huomaamattaan vahvistaa ongelmaa, koska hevonen on niin nopea oppimaan. Samaan aikaan kun opitaan uutta tekemisen tapaa, on mukana myös pois oppimista vanhoista rutiineista ja ajattelusta. Mukana kannattaa pitää myös huumori ja opetella hyväksymään se, että suunnitelmia joutuu uudistamaan.”

6. Miten haluaisit vielä kehittää itseäsi hevosten kanssa?

”Hevosesta eläimenä, oppimisesta ja kouluttamisesta riittää niin paljon asiaa, että väkisinkin miettii, että mistä tunnistaa, jos on jo pudonnut kärryiltä. Tiedon määrä lisääntyy koko ajan ja oleellisen löytäminen suuresta tietomäärästä on jo vaikeaa. Minulle tärkeintä on ammentaa teoriasta sitä, mikä auttaa hevosta ja ihmistä arjessa.”

7. Milloin viimeksi ajattelit, että tämä on sinun juttusi?

”Juuri eilen saimme vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinteen kanssa valmiiksi uuden valmennuksen, missä harjoitellaan joustavan ohjauksen osaamista sekä hevosten että ihmisten kanssa. Opettajina toimivat Etelä-Vantaan ratsastuskoulun hevoset, joiden kanssa harjoittelemme joustavan ohjauksen käytännön osaamista."

"Tästä on apua, kun tehtäväsi on vaikuttaa toisen toimintaan ja haluat tehdä sen myötätuntoisesti ja toista kuunnellen. Tämä on tärkeää hevosalan toimijoiden lisäksi myös mm. esihenkilöille, valmentajille ja asiakaspalvelijoille.”

8. Kenet haluat nimetä Hevosalan Helmeksi ja mistä syystä?

”Tuire Kaimion. Hän on paitsi merkittävä opettaja minulle, myös eläintenkouluttajan ammattitutkinnon taustalla ja kehittänyt monia hyödyllisiä kouluttamisen sovelluksia sekä hevosille että muille eläimille. Eläintenkouluttajan ammattitutkinto on merkittävä osa hevosalan kehittymistä eettisempään suuntaan.”

Vikke-hevonen saa ratsailla olevalta Aino Koivukunnakselta positiivisen vahvisteen, eli namin palkakseen.