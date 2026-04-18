Massimo Hoist vs Borups Victory – Seinäjoki Racessa odotettu uusintaotteluBorups Victory puolustaa viime vuoden voittoaan Seinäjoella. Daniel Wäjerstenilla on mukana lähdössä kaksi valmennettavaa.
Seinäjoki Racen viimeinen palanen loksahti paikalleen viime vuoden voittajan Borups Victoryn varmistaessa osallistumisensa. Ruotsalaisella menestysvalmentajalla Daniel Wäjerstenillä on näin ollen mukana lähdössä kaksi valmennettavaa Kuiperin saatua kutsun jo aiemmin.
Borups Victory menestyi viime kaudella mainiosti. Seinäjoki Racen voiton lisäksi ruuna voitti Suomessa Kouvolan Kymi GP:n. Ruotsissa Borups Victory juhli viime kaudella Paralympiatravetin voittoa sekä sijoittui viidenneksi Elitloppetissa.
Viime kausi päättyi Vincennesin talvimeetingin startteihin. Borups Victory lunasti paikan tammikuun lopun Prix d’Ameriquehen, mutta terveysmurheet estivät osallistumisen talvimeetingin pääkilpailuun.
Seinäjoki Racen lähtölista valmistuu lopullisesti tulevana maanantaina 20. huhtikuuta. Kilpailu ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähtöön kutsutaan yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut hevoset
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
5. Need’em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
6. Star Photo S (Suomi) - valmentaja Matias Salo
7. Olly Håleryd (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
8. Karat River (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
9. Chestnut (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
10. Borups Victory (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
- Osaston luetuimmat