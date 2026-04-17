Daniel Redéniltä toinenkin suojatti SeinäjoelleSeinäjoki Racen osallistujalista on viimeistä hevosta vaille valmis. Lopullinen lähtölista valmistuu maanantaiaamuna.
Ruotsin kärkivalmentajiin kuuluva Daniel Redén laittaa Seinäjoella starttaavan Olle Hålerydin lisäksi matkaan myös toisen hevosen. Seinäjoki Racen yhdeksäs kutsuttu kilpailija on Chestnut.
Yhdeksänvuotias ori on tunnettu erityisesti pitempien matkojen spesialistina. Chestnut kilpaili viime talvena Pariisin talvimeetingissä, josta ei irronnut suurempaa menestystä. Viime kaudella Chestnut menestyi sitä vastoin paremmin Pariisissa. Kotiintuomisina oli tuolloin voitto sekä kaksi kolmatta tilaa.
Chestnutin ennätys on 2100 metrin matkalla 11,0a. Ori on startannut urallaan 59 kertaa, joista voittoja on kertynyt 18 kappaletta. Rahaa Chestnut on tienannut noin 2 250 000 kruunua. Viimeisin startti maanantaina Eskilstunassa päättyi voittoon.
Seinäjoki Racen lähtölista valmistuu lopullisesti ensi maanantaina 20. huhtikuuta. Kilpailu ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähtöön kutsutaan yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut hevoset
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
5. Need’em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
6. Star Photo S (Suomi) - valmentaja Matias Salo
7. Olly Håleryd (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
8. Karat River (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
9. Chestnut (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
