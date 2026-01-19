Jushua Tree sivussa Prix d’AmeriquestaSunnuntaina ravattavasta Prix d’Ameriquesta on sivussa jo kolme ennakkoon suosikkeihin kuulunutta hevosta. Lopullinen lähtölista valmistuu torstaina.
Tulevana sunnuntaina ravattavasta Vincennesin talvimeetingin pääkilpailusta Prix d’Ameriquesta jää sivuun jälleen yksi suosikeista.
Ranskalainen Paris-Turf kertoi maanantaina Nicolas Baziren valmentaman Jushua Treen loukkaantuneen. Seitsemänvuotias ori kuului ennen loukkaantumistaan Prix d’Ameriquen avainhevosiin. Jushua Treen viimeisin kilpailu on joulukuun lopulla voittoon päättynyt Prix d’Ameriquen esikisa Prix de Bourgogne.
Valmentajan isä Jean-Michel Bazire kertoo oriin tuntuneen huonolta viimeisessä harjoituksessaan.
”Jushua Treelta löytyi sanomista toisesta takajalasta. Ori tutkitaan tarkemmin vielä tämän viikon aikana, mutta talvimeeting on ohitse joka tapauksessa sen osalta”, Jean-Michel Bazire toteaa Paris-Turfille.
Viimeksi Prix d’Ameriquen vuonna 2023 Hooker Berrylla voittaneella Baziren tallilla olisi ollut paikka tämän vuoden Prix d’Ameriquehen myös Liza Josselynilla. Jean-Michel Baziren mukaan viisivuotias tammakaan ei ole mukana sunnuntain Prix d’Ameriquessa.
”Etenemme Liza Josselynin kanssa maltilla. Se starttaa päivää aiemmin ajettavassa Prix Bold Eaglessa.”
Jo aiemmin oli tiedossa, että 450 000 euron ykköspalkinnolla ajettavan Prix d’Ameriquen jättävät väliin kisan kahden viime vuoden voittaja Idao de Tillard sekä Daniel Wäjerstenin tallin ruotsalaistähti Borups Victory.
Prix d’Ameriquen lopullinen lähtölista valmistuu torstaina. Tällä hetkellä 18 osallistujan lähtöön on pääsemässä mukaan halutessaan neljä ruotsalaista hevosta. Daniel Redénin Epic Kronoksen ja Francesco Zetin lisäksi mukana ovat Fredrik Wallinin Immortal Doc sekä Daniel Wäjerstenin Bullet the Bluesky.Artikkelin aiheet
