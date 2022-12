Suomen Toto75-karonkka: Xenon Leader jyräsi Ponsse Cupin sankariksi Oulussa ravattiin kotimaan Toto75-kierros. Iltapäivän ykköslähtö oli kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Ponsse Cup -finaali.

1. Xenon Leader

Ponsse Cupin finaalissa nähtiin yllätysvoitto. Suosikkina starttasi Iikka Nurmosen Second Opinion, joka pääsi etenemään vaivattomasti keulapaikalle. Kolmannessa ulkona ravasi Xenon Leader, joka käänsi kolmannen radan kiriin reilu kilometri ennen maalia. Tuomas Pakkasen ajokki teki vahvan kirin ja tykitti lopussa ykköseksi. Second Opinion oli maalissa toinen ja Burn Notice kolmas. Petri Klemola valmentaa ja Tea sekä Sara Klemola omistavat kolmevuotiaan ruunan. Maatalousyhtymä Klemola on kasvattanut hevosen.

2. Torrent d’Inverne

Kari Alapekkalan tallin Torrent d’Inverne jatkoi voittoputkessa hallituin ottein. Nelosradalta terävästi avannut ruuna otti keulapaikan nimiinsä ennen ensimmäistä kaarretta. Siitä valjakko sai vetää maltillista tempoa avauspuolikkaan oltua ainoastaan 16,0-vauhtinen. Kovimman haasteen heitti Tim Jerry, joka teki todella terävän kirin neljännestä ulkoa ollen lopulta toinen. Suosikkia ei uhannut kuitenkaan kukaan. Kari Alapekkala ohjasti, Aune Lintulahti omistaa ja Alexander Bard sekä Ulrich Bermsjö ovat kasvattaneet hevosen. Irene Kallioniemi on hevosen hoitaja.

3. Mette-Marit

Kylmäveristen Nordic Kyvyt Esiin -divisioonafinaalissa nähtiin suosikkivoittaja. Kolmosradalta matkaan startannut Mette-Marit otti alun tarkkaillen löytäen juoksupaikan neljäntenä alkuun sisärataa pitkin ja lopulta toista rataa pitkin toisessa parissa ulkona. Tähti-Olivia oli lähdön keulanimi.

Mette-Marit käänsi kolmannen radan kiertoon viimeisen takasuoran alussa ja eteni voimalla keulapaikalle saakka. Siitä lempinimellä Turpeinen varustettu tamma piti hallitusti pintansa maaliin saakka. Antti ja Anna Karhila ovat kasvattaneet Mette-Maritin, jonka omistaja on Team Turpeinen. Tamma toi Jaakko Santalalle hänen valmentajauransa ensimmäisen voiton. Jukka Torvinen vastasi ohjastuksesta. Tiina Santala on hevosen hoitaja.