Huippukierrokselle kolmen varman voiminPorin syksyinen 75-kierros tarjoaa tuttuun tapaan huippu-urheilua Satakunta-ajon ja St Legerin johdolla.
Rivin käynnistävän Satakunta-ajon voittaja kuittaa 24 000 euroa palkintorahaa.
Suomenhevosten ykkössarjoihin kivunneen Siirin Valtsun lahjakas pikkuveli Siirin Toive on aloittanut uransa upeasti. Jo uran ensimmäinen kilpailu Killerillä paljasti hevosen lahjat. Viimeisen puolikkaan ori pinkaisi helposti 30-vauhtia.
Satakunta-ajon karsinnassa kirikierros taittui 27-vauhtia, eikä Petri Laineen valmennettava päästänyt muita lähellekään. Hevonen lähtee lujaa ja hallinnee juoksua alusta loppuun.
Systeemin toinen tukipilari on Antti Ojanperän valmentama Lancelot B.R.
Uransa 22 kilpailusta ori on voittanut 17. Kouvolan T75-finaaleissa Santtu Raitala täräytti heti keulaan, eikä Lancelot B.R.:n tarvinnut lopussa näyttää parastaan. Hevonen sai Poriin hyvän lähtöpaikan, joten senkin kohdalla koko matkan johto on erittäin todennäköinen.
St Legerin finaali on jälleen tasokas ja mielenkiintoinen keskipitkän matkan tasoitusajo, jossa voittaja kuittaa 36 000 euroa.
Massimo Hoist on tällä kaudella murtautunut kansainväliselle huipulle ja hallinnut kotimaan kilpailuja vakuuttavalla otteella. Hevonen voitti sekä Suur-Hollola-finaalin että Suomen Mestaruuden häikäisevillä otteilla.
St Leger -karsinnassa Massimo Hoist kierteli kirikierroksen ulkoradoilla ja pyyhälsi maalisuoran aivan omaa vauhtiaan. Jukka Hakkarainen osaa valmentaa hevosia siten, että ne ovat parhaimmillaan juuri silloin kun pitää.
Porin kierroksen päätöskohteessa juhlii siis Massimo Hoist, viimeistään maalisuoralla.
Vänrikki ja Kukkarosuon Kurko ovat kuudennen kohteen selvät suosikit. Santtu Raitalan ohjastama Vänrikki palasi tauolta Ylivieskassa ja otti heti vakuuttavan kirivoiton.
Vänrikin lähtönopeus sisäradalta ei välttämättä riitä keulapaikan puolustamiseen, mutta taitava ohjastaja selvittää varmasti tiensä ulommille radoille.
Kukkarosuon Kurko laukkasi Kouvolan finaalissa menestystään maalisuoralla. Loppukaarteen ori kiri vauhdikkaasti neljättä rataa pitkin. Hannu Torvisen ajokki näytti hyvältä koko päivän ja juoksee Porissa maagisen kolmannen startin taukonsa jälkeen.
Hotville oli Kaustisen voitossaan mainio. Killerillä hevonen laukkasi vajaat 500 metriä ennen maalia kärjen kupeelta. Ravia mennessään se pystyy haastamaan suosikit.
Toinen, neljäs ja viides kohde ovat yllätyksille alttiita, eikä niissä kannata merkkejä säästellä.
Viikon varma – T75-3: 2 Lancelot B.R.
Voitokas hevonen hyvällä paikalla. Hallitsee alusta loppuun.
Viikon väistö – Toto75-6: 6 Sol Storm
Kärryt perässä on tullut ihmeellisiä laukkoja. Jää alussa hännille, eikä sieltä ole ravillakaan helppo nousta kärkeen.
Viikon idea – Toto75-4: 2 Zorian
Vahva esitys Joensuussa. Ilman kenkiä tehnyt tosi sitkeitä esityksiä.
Toto75-vihjeet
Lähtö 1: 1 Siirin Toive (13,12)
Lähtö 2: 2,5,10,8,1,9,3 (6,4)
Lähtö 3: 2 Lancelot B.R. (6,9)
Lähtö 4: 6,2,10,4,5,1 (3,7)
Lähtö 5: 4,2,1,5,3,7 (6,10)
Lähtö 6: 1,10,8 (2,3)
Lähtö 7: 15 Massimo Hoist (14,13)
756 riviä x 0,05 euroa = 37,80 euroa
