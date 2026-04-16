Päivän ravit: Torstaina ravataan taas – ikäluokkahevosia vilisee startissaSuomessa eletään tulevat kuukaudet jälleen seitsenpäiväistä raviviikkoa. Hevosväki on palkinnut asian ilmoittamalla Kaustiselle runsaasti hevosia.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa takamatkalta starttaava Felix Orlando on ollut kahdeksanvuotiskauden alussa elementissään. Viisi starttia on tuonut pelkkiä kaksarisijoituksia.
Kuopiossa ruuna viiletti uudeksi volttiennätyksekseen 12,7. Ouluun siirretyssä Arctic Heat Kingissä Eija Sorviston valmennettava hävisi hienon esityksen jälkeen vain ruotsalaisvieras King of Djazzille. Jos veto on edelleen samanlaista, muut valjakot ovat helteessä.
Kari Lehtosen tallista kautensa avaa nelivuotiaaksi kääntynyt Pactolus. Oriilla kilpailtiin viime vuonna ikäluokkakisoissa, ja jos talven aikana on tullut kehitystä, odotettavissa voi olla hyvinkin iloisia asioita.
Pactolus on tuskin vielä aivan jytinäkunnossa kauden avauksessaan, mutta merkkejä tulevasta voidaan Kaustisella jo nähdä. Lehtoselta avaa kautensa torstaina myös yllättäjänä Kriteriumin finaaliin syksyllä juossut Expanse’s Beauty.
Ikäluokkalaatua on myös Antti Tupamäen Ceeprassa. Tamma päätti nelivuotiskautensa Varsakunkku-finaalin kakkossijalla, ja jäi talveksi treenitauolle. Ceepralle toiset sijat tulivatkin tutuksi, sillä kauden yhdeksästä startista hevonen kirmasi toiseksi seitsemän kertaa.
Ceepran lukuisten kakkossijojen osasyynä on, että useasti ikäluokan ykköstamma Retostella oli edellä. Sopivassa rakosessa tamma tulee vielä voittamaankin, mutta torstaina kovimmilla vastustajilla on jo startteja alla alkuvuodelta.
Ruotsin pääravit kilpaillaan torstaina Bodenissa, missä tuttuun tapaan on tukku suomalaisia hevosia ja ohjastajia kilpailemassa.
Ohjastajista Ville Pohjola on ottanut Kaustisen sijaan Bodenin kisat ohjelmaansa. Myös Mauri Jaara vierailee länsinaapurissa kahden ohjastustehtävän verran. Mika Forss on puolestaan tätä nykyä Bodenin vakiokasvo.
Yksi Bodenin Toto64-pelin avainhevosia on avauskohteen Margaritaz. Jonna Irrin ja Taneli Säteen tamma on jatkanut nelivuotiskaudellaan letkeää menoa pohjoisen Ruotsin radoilla.
Ulf Ohlsson pyrkinee tammalla keulaan, mistä tunnetusti on lyhin matka maaliin.
Päivän ravien aikataulut:
Kaustinen 18.00, Toto5 19.10
Boden 19.20, Toto64 20.30
- Osaston luetuimmat