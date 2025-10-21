Päivän ravit: Siirin Valtsun tahtiin TeivossaTiistaina ravataan Teivossa, missä kilpaillaan yhteensä kymmenen lähdön verran.
Tiistain pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohde on kylmäveristen illan ykkössarja, missä selvänä ennakkosuosikkina starttaa Petri Laineen valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Siirin Valtsu. Vastaan asettuu Morison.
Toinen kohde on kolme- ja neljävuotiaiden tammasarja enintään 6500 euroa ansainneille. Takarivistä starttaava Sands Vicky on ennakkosuosikki. Santtu Raitala ohjastaa Tero Pohjolaisen valmentamaa hevosta. Sen vakavin haastaja on Joni-Petteri Irrin tallin Lily Lee Hoss.
Neljäs kohde on lämminveristen illan ykkössarja. Fly By Me, Piece Of Hero ja Let’s Get It Up ottavat toisistaan mittaa.
Leonore Adams ja Marlene Vice ovat muiden kohteiden nostohevoset.
Teivon ravit starttaavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Eskilstunan kaviouralla. Timo Nurmoksella on useampi voittosauma viivalla.
Peliaika päättyy kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat