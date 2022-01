Yhdellä polkimella melkein perille asti – Joissain sähköautoissa jarrupoljinta tarvitsee vain hätätilanteessa

Aimo Vainio

Volvo lokakuussa Belgialaisella maaseudulla.

Sähköautoissa yleistyy toiminto, joka mahdollistaa ajamisen vain yhtä poljinta käyttämällä. Poljin on tietysti kaasu ja auto hidastuu itsestään päästämällä kaasua kevyemmälle.

Samalla auto kerää jarrutusenergiaa talteen.

Hieno toiminto, joka tekee autosta leppoisan ajaa.

Pakko silti myöntää, että ensimmäiset lähdöt olivat nykiviä. Kun kaasun päästää pois, auto jarruttaa niin kovaa, että se niiaa. Jarrutus on hieman voimakkaampi kuin itse normaalisti rauhassa jarruttaisin.

Toki paljon kevyempi kuin voimakas jarrutus, hätäjarrusta puhumattakaan. Töksähtelevää ajoa tuottava tottumattomalle kuitenkin.

Sitten pääsin kärryille Volvon tekniikasta ja huomasin reilun tunnin päästä, että en ollut painanut jarrua kertaakaan. Enkä edes ollut huomannut sitä, niin hyvin tekniikka toimii.

Pieni järjenvastaisuus tekniikassa kuitenkin on, ja se on kuljettajan opeteltava. On painettava kaasua myös silloin kun haluaa auton hidastuvan. Eli jos auton haluaa pysähtyvän, mutta ei kuitenkaan automatiikan koko voimalla, on painettava kaasua vähemmän kuin tasaisessa ajossa.

Ajatus vaikuttaa vaikealta varsinkin kirjoitettuna, mutta kuten totesin, pian en edes huomannut sitä. Sitä ajelee vain leppoisasti luu ulkona yhtä poljinta käyttäen.

Täysin sähköinen Volvo C40 on jonkinlainen katumaasturin ja coupén yhdistelmä. Ulkomuodolta iso, mutta pitkältä matkalta viisto takaikkuna kaventaa varsinkin tavaratilaa. Takapenkillä on tilaa riittävästi.

Se on Volvon ensimmäinen sähköautomalli. Sähköautojen kanssa tärkeää on miettiä toimintamatkan pituutta. Volvo lupaa matkaa täydellä akulla 442 kilometrin kantaman. Muutaman tunnin koeajolla kantamaa ei päästy kokeilemaan.

Jotain voi päätellä siitä, että 442 kilometrin kantama edellyttää näillä akuilla 20,8 kWh:n kulutusta sataa kilometriä kohden. Aivan niin pieneen kulutukseen ei koeajoreissulla päästy. Reitti sisälsi pikkuteitä, kaupunkiajoa ja moottoritietä.

Nykyautoissa toiminnot on keskitetty keskellä kojetaulua olevaan kosketusnäyttöön. Tällaisessa autossa luulisi latauksen, akun ja ajomatkaan vaikuttavia tietojen olevan helposti löydettävissä. Samoin luulisi näytön käytettävyyden olevan huippuluokkaa.

Näin ei kuitenkaan ole. Ruudussa on aina joku muu tieto kuin mitä kaipaa ja sitten pitää ajossa sitä näplätä. Kartan laajentamisen tai kohdistamisen pitäisi toimia sormilla kuten puhelimessakin, mutta on hankalaa. Käytännössä navigointiin kaipaa kännykkää avuksi.

Aika villi toiminto on kosketusnäytössä näkyvä peruutustutka. Tai tekniikalle pitäisi keksiä joku uusi nimi, sillä auto näkyy peruutettaessa kuvan keskellä kuin yläpuolelta kuvattuna. Kaikki ympärillä oleva näkyy hyvin ja kuvasta ymmärtää myös etäisyydet lähellä oleviin esteisiin.

Volvo valmistaa C40 mallia Belgiassa.

Volvo C40

Hinta alkaen 60 920 euroa.

Hevosvoimia 408

Akun kantama 442 kilometriä.

Latausaika nollasta 80 prosenttiin 40 minuuttia, jos lataus 150 kW.

Suurin perävaunun paino 1 800 kiloa.

Autovero nolla euroa.

Ladattavien hybridien markkinoilla Volvo on ollut Suomessa kärjessä viime vuonna. Niitä rekisteröitiin tammi-syyskuussa 2 620 kappaletta, mutta täyssähköissä Volvo on muita merkkejä jäljessä.

C40 on Volvon ensimmäinen vastaus sähköautojen kysyntään. Jatkossa Volvo aikoo tuoda uuden sähkömallin joka vuosi.

Myyntitavoite on kova. Tänä vuonna tuhat, ensi vuonna kaksi tuhatta myytyä autoa. Suuri osa mennee yksityisleasingillä.

C40 on myös kova luu markkinoilla. Auto on erinomaisen hyvä ajaa ja kaikin puolin laadukas. Joku voi kaivata pidempää toimintamatkaa ja nopeampaa latausta.

Lattian alla on lisäksi oma lokero lataustarvikkeille.

Näkymä konepellin alla.