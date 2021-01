Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan – Suomessa lähes 400 uutta koronatartuntaa, uusia koronakuolemia kuusi

Suomen tartunnoista 80 on Britannian virusmuunnosta ja kuusi Etelä-Afrikasta lähtöisin olevaa muunnosta.

Tautitilanteessa on nähtävissä hyvin voimakasta alueellista vaihtelua. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaisesti. Tavoitteena on estää maissa havaitun muuntuneen koronaviruksen leviämistä Suomeen.

Muiden maihin matkustamista koskeva ulkoministeriön maailmanlaajuinen yleissuositus on välttää tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksena tähän yleiseen suositukseen ovat maat, joilta hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

THL:n mukaan myös Tanskassa leviää nyt Britannian virusmuunnos. Levitessään muuntunut virus muuttuu vähitellen valtavirukseksi, mikä voi kiihdyttää epidemiaa nopeasti.

"Se, miten kauan tähän menee aikaa, riippuu kunkin maan epidemiologisesta tilanteesta. Englannissa meni noin kaksi ja puoli kuukautta ennen kuin muunnos muuttui päävirukseksi", sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa.

Euroopan unioni suosittaa, että jäsenmaissa otetuista positiivisista koronavirusnäytteistä 5–10 prosenttia pystyttäisiin tyypittämään eli selvittämään, onko koronavirustartunnan aiheuttanut niin sanottu alkuperäinen vai jokin muuntunut virus. Puumalaisen mukaan Suomessa tähän pystytään jo nyt.

Muuntoviruksia on maailmalla nyt havaittu Britanniasta, Etelä-Afrikasta ja uutena Brasiliasta lähtöisin olevat virukset.

Suomessa on todettu tähän mennessä 86 muuntuneen koronaviruksen tartuntaa, Puumalainen kertoi.

Tartunnoista 80 on Britannian virusmuunnosta ja 6 Etelä-Afrikasta lähtöisin olevaa muunnosta. Tartunnat liittyvät pääosin matkustajiin ja heidän lähipiiriinsä.

Todettujen tapausten vuoksi noin 400 ihmistä on ollut karanteenissa. Tartunnoista on havaittu yksi laajempi tartuntaketju, joka Puumalaisen mukaan on kovalla työllä saatu jäljitettyä. Muuntovirukseen liittyy myös muutamia pienempiä tartuntaketjuja.

"Nyt on tiedossa kolme tapausta, joista ei ole tiedossa, mistä muuntunut virus on saatu. Näitä tutkitaan edelleen", Puumalainen kertoi.

Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään estämään tehostamalla rajatestauksia. Lisäksi omaehtoisen karanteenin pituutta on muutettu kymmenestä neljääntoista päivään.

Suomessa on raportoitu kuusi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL. Yhteensä kuolemia on raportoitu nyt 638.

Sairaalahoidossa viruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 148 ihmistä. Tehohoidossa on 26 koronapotilasta.

Suomessa on tänään raportoitu 399 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Puumalaisen mukaan tämänpäiväisessä luvussa on mukana viivettä viikonlopulta ja joitakin laajoja tartuntaryppäitä, jotka liittyvät esimerkiksi pääkaupunkiseudun työyhteisöihin.

"Testeihin hakeudutaan viikonloppuisin ja pyhäpäivinä harvemmin, arkena enemmän", Puumalainen sanoi.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu vajaat 3 800 uutta tartuntaa, mikä on vajaat 500 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisen kuukauden aikana koronatartuntojen määrä on Puumalaisen mukaan pysynyt viikkotasolla hyvin samankaltaisena eikä tartuntojen määrä ole merkittävästi kasvanut tai vähentynyt.

Koronavirustartuntojen viimeisten kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 65 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Edellisten kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli noin 62.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 41 565.

Puumalaisen mukaan Suomeen tulee ulkomailta nyt enemmän koronavirustapauksia kuin aiemmin syksyn aikana. Tartuntoja on havaittu niin suomalaisilla kuin ulkomaalaisilla maahantulijoilla.

Koronavirusrokotteen on Suomessa saanut nyt noin 78 300 ihmistä, kertoo THL.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) rokotteen on saanut hieman alle 20 200 ihmistä. Toiseksi eniten rokotteita on annettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, missä rokotteen on saanut noin 8 600 ihmistä. Puumalaisen mukaan rokotustahti kiihtyy jatkuvasti.

Toistaiseksi suurin osa rokotetuista on työikäisiä, jotka työskentelevät esimerkiksi teho-osastoilla. Osassa kunnista on siirrytty ikääntyneiden ihmisten rokotuksiin, mihin Puumalaisen mukaan tulisi pyrkiä mahdollisimman nopeasti.

Toistaiseksi koko maassa hieman yli 18 600 yli 70-vuotiasta on saanut koronavirusrokotteen.

THL:n mukaan kesään mennessä Suomessa voidaan rokottaa noin 2,5 miljoonaa ihmistä, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.

"Rokottamista tullaan varmasti tekemään koko tämä vuosi. Rokottamista jää kesälle ja todennäköisesti kesän yli", Puumalainen sanoi.

Etukäteen pelättyä joulun ja uudenvuoden juhlapyhien jälkeistä koronavirustartuntaryöppyä ei tämänhetkisten tietojen valossa tullut, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

Suomessa epidemia ei Voipio-Pulkin mukaan tällä hetkellä kasva, mutta tilanteen ylläpitämiseksi rajoituksista on pidettävä kiinni. Voipio-Pulkin mukaan rajoituksia ei tule nyt keventää missään tapauksessa, jotta Suomen globaalisti hyvä tilanne saadaan pidettyä nykyisellään.

"Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on asettunut kahden prosentin pintaan. Teho-osastoilla tilanne on ollut hyvin vakaa, Voipio-Pulkki sanoi.

Koronavirustesteihin hakeudutaan Suomessa vähemmän kuin syksyllä, vaikka tautitapauksia on koko maassa. Tautitilanteessa on nähtävissä hyvin voimakasta alueellista vaihtelua, ja tilanteet vaihtelevat lähes viikoittain.

Epidemian leviämisvaiheessa on nyt viisi sairaanhoitopiiriä, jotka ovat Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Epidemian kiihtymisvaiheessa on 11 aluetta.

Koronavirustartuntojen suurin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Husin alueella, missä se on noin 109 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Hus on alueista ainoa, jossa ilmaantuvuusluku ylittää sadan tartuntatapauksen rajan.

Matalin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla, jossa on raportoitu noin yhdeksän tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.