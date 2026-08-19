EU:n uusi tullimaksu leikkasi kiinalaisten halpojen pakettien määrää rajustiKaupan liiton mukaan tullimaksun toimivuus on osoitus siitä, että kuluttajien ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa sääntelyllä.
EU:n uusi tullimaksu vähensi alle 150 euron arvoisten verkkokauppalähetysten määrää lähes 80 prosenttia vuoden takaisesta määrästä. Asia selviää Tullin tuoreista tilastoista, kertoo Kaupan liitto tiedotteessaan.
Tullivapaus alle 150 euron arvoisille EU:n ulkopuolelta tuleville lähetyksille poistui heinäkuussa. Tämän seurauksena halpoja Kiinasta tilattuja tavaroita käsitellään tullissa samalla tavalla kuin muutakin tuontia.
”Tullimaksulla näyttää olleen suuri vaikutus ainakin suomalaisten kuluttajien käyttäytymiseen. Tämä osoittaa, että EU pystyy halutessaan tekemään nopeita ja vaikuttavia toimia tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja kuluttajien turvallisuuden edistämiseksi”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo tiedotteessa.
Pakettien määrä tippui heinäkuussa 66,5 prosenttia edelliskuukauteen verrattuna.
Tullin tilastojen mukaan halpojen pakettien määrän kasvu kiihtyi vuosina 2024 ja 2025. Kuluvana vuotena kasvu on hidastunut.
Kaupan liitto selvitti elokuussa, että suomalaisten verkkovierailut kiinalaisilla verkkokauppa-alustoilla ovat vähentyneet vuoden 2026 aikana.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat