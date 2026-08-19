Pörssisähkö on ollut kevään ja kesän ajan hyvin edullista. VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA.

Pörssisähkö on ollut kevään ja kesän ajan hyvin edullista. VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA.

Pörssisähkö on tänään keskiviikkona huomattavasti viime viikkoja kalliimpaa.

Halvimmillaan pörssisähkö on ollut aamuyön tunteina maksaen noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin iltakahdeksalta.

Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16,47 senttiin. Viimeisen seitsemän päivän keskihinta on ollut 6,59 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta pomppasi jo eilen.

Pörssisähkö maksoi tiistaina aamuseitsemältä vielä alle viisi senttiä kilowattitunnilta. Sen jälkeen hinta alkoi kohota ja ylitti iltakahdeksalta 20 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinnaksi muodostui 10,28 senttiä.

Pörssisähkö on ollut kevään ja kesän ajan hyvin edullista. Heinäkuun arvonlisäverollinen keskihinta jäi jopa alle kahteen senttiin kilowattitunnilta. Kesäkuussa pörssisähkö maksoi keskimäärin 5,69 senttiä kilowattitunnilta.