Kiinnostaako kultakolikoiden tai muiden muinaisesineiden etsiminen? Asiantuntija kertoo, miten harrastuksessa pääsee alkuun

Kuvat: Arkeologian esinekokoelma / Museovirasto

Lasse Nyman kannustaa etsimään muinaisesineitä myös sellaisista paikoista, jotka eivät ehkä ole niitä kaikkein suosituimpia tai tyypillisimpiä alueita.

Mikäli vaikkapa muinaisesineiden etsiminen kiinnostaa, Suomen metallinetsijät ry:n puheenjohtaja Lasse Nyman kannustaa ensimmäisenä tutustumaan aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön.

"Muinaismuistolaki pitää ottaa ensimmäisenä haltuun, että tietää, miten toimia sitten, kun jotain vanhempaa löytyy", Nyman sanoo.

Seuraavana vuorossa on kiinnostaviin paikkoihin tutustuminen. Jos siis vaikkapa haluaa hakea vanhoja asuinpaikkoja, kannattaa potentiaalisia paikkoja etsiä kartoista. Kun sopiva paikka on löytynyt, on syytä ottaa yhteyttä maanomistajaan ja kysyä, onko metallin etsiminen kyseisellä alueella mahdollista.

Jos pohjatietoa vaikkapa siitä, missä jonkun alueen vanhat historialliset asumukset sijaitsevat, ei ole, Nyman kehottaa muistamaan, että ihminen on vuosien varrella aina toiminut melko lailla samoin. Näin ollen hyvät asuinpaikat ja kasvupaikat ovat nykyisin pääpiirteissään samoja kuin vaikkapa vuosisatoja sitten.

"Vesistöreitit ovat olleet aikanaan niitä kulkureittejä. Niiden varrella ihmiset ovat kulkeneet ja asuneet", Nyman antaa esimerkin.

Toisaalta Nyman kannustaa etsimään muinaisesineitä myös sellaisista paikoista, jotka eivät ehkä ole niitä kaikkein suosituimpia tai tyypillisimpiä alueita.

"Historiaa voi muuttaa myös sillä, että ei tutkita niitä ilmeisiä paikkoja vaan niitä, jotka eivät noin paperilla näytä niin ilmeisiltä", hän sanoo.

Metallinetsinnässä pääsee Nymanin mukaan alkuun muutaman sadan euron alkuinvestoinnilla.

"Panee sen pari-kolmesataa etsimeen kiinni, hankkii hyvät ulkoiluvälineet ja lainaa kotoa puutarhalapion, sillä pääsee jo hyvin alkuun", Nyman kertoo.

Monen muun harrastuksen tavoin myös metallinetsinnän välineisiin voi laittaa rahaa hyvinkin paljon.

"Kyllä laitteisiin, matkustamiseen ja muuhun saa kulutettua rahaa", Nyman huomauttaa.

Metallinetsintää harrastaa Suomessa arviolta aktiivisesti hieman alle tuhat henkilöä.

Lue lisää:

Löysitkö pellolta keskiaikaisen kolikon? Museoviraston asiantuntija kertoo, miten silloin kuuluu toimia

Metallinetsinnän harrastajat löytävät yhä Suomesta viikinkiajan aarteita

Retkikartta.fi johdattaa retkeilijät historiakohteiden äärelle

Maaperän kaivelu ei ole luvallista harrastaja-arkeologeille: Hauraat esineet voivat vahingoittua jopa puhdistuksesta