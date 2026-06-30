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Juuri nyt | Kuparikauden loppu: Viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitettiin Suomessa tänään
MT Metsä | Tilkassa järvivettä on hurjasti vipellystä ja menoa − eri kokoisilla ja läpinäkyvillä otuksilla on siellä elintärkeä tehtävä