Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä heikentynyt − nämä syyt kurjaa kehitystä selittävätEläinkantojen muutokset johtuvat pohjimmiltaan siitä, selviävätkö aikuiset yksilöt hengissä ja kuinka paljon ne tuottavat jälkeläisiä.
Afrikkaan talvehtimaan matkustavien lintulajien lisääntyminen on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, osoittaa laaja kansainvälinen tutkimus.
Eläinkantojen muutokset johtuvat pohjimmiltaan siitä, selviävätkö aikuiset yksilöt hengissä ja kuinka paljon ne tuottavat jälkeläisiä.
Tutkimuksessa näitä muuttujia tarkasteltiin eurooppalaisilla varpuslinnuilla ja todettiin, että aikuisten lintujen selviytyminen talven yli ja kesän lisääntymismenestys eivät ole muuttuneet merkittävästi 2000-luvulla.
Kun lajeja vertailtiin muuttokäyttäytymisen mukaan, osoittautui kaukomuuttajien eli tropiikissa talvehtivien lintujen lisääntymismenestys heikentyneeksi, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo kertoo.
”Suomessa pesivillä lajeilla, jotka muuttavat talveksi Afrikkaan, kuten esimerkiksi harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tutkimuksemme mukaan tämä on yleinen ilmiö myös muiden Euroopan kaukomuuttajien kohdalla, jos niitä verrataan lyhyen matkan muuttajiin tai ympäri vuoden samoilla alueilla eläviin paikkalintuihin”, sanoo tutkijatohtori Inari Nousiainen.
Monilla kaukomuuttajilla kannat ovat olleet laskussa jo pitkään, ja syiksi on aiemmin epäilty muun muassa pesimäympäristöjen heikentymistä, vaarallisia muuttomatkoja ja haasteita talvehtimisalueilla.
Nyt saadut tulokset viittaavat siihen, että pesimämenestyksen heikkeneminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä. Syynä voi olla muuan muassa hyönteiskato, ympäristömyrkyt, pesimäpaikkojen tuhoutuminen tai kosteikkojen kuivuminen.
Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun, 28 lintulajin ja yhdentoista Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Aineisto kattaa lähes 1,2 miljoonaa lintuhavaintoa.
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