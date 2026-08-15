MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Hirvituhojen ehkäisy tarvitsee lisää rahaa, itävaltalaiset rohmuavat sahoja Suomesta ja sellunkeitto ei kannata

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Jäädyttävätkö näkemyserot suojelusta yhteismetsien puukaupan kiistakohteilla?

Ympäristöjärjestöt ovat inventoineet yhteismetsien, julkisyhteisöjen ja osittain myös yksityismaiden metsiä jo vuosia.

Metsäyhtiöillä on monenlaisia käytäntöjä suhtautua kiistanalaisten kohteiden hakkuisiin.

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2. Stora Enso suunnittelee Veitsiluodon sahan sulkemista pysyvästi

Stora Enso Veitsiluoto oy ja Stora Enso oyj aloittavat Kemin Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelun piirissä ovat kaikki sahan 60 työntekijää.

Jos suunnitelma toteutuu, Veitsiluodon sahaa ei enää käynnistettäisi lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen.

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3. Metsäjättien luvuista paljastuu karu ero: Suomessa sellun tekeminen ei nyt kannata

UPM, Stora Enso ja Metsä Group paransivat kaikki tulostaan toisella neljänneksellä, mutta pinnan alla on valtavia eroja.

Suomen selluntuotannon kannattavuus on heikko, kun Etelä-Amerikassa tulosta syntyy aivan eri tahtiin.

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4. Miksi hirvituhojen ehkäisyyn ei ohjata enempää rahaa?

Hirvivahinkojen torjuntaan oli varattu tänä vuonna valtion budjetissa 3,8 miljoonaa euroa. Suurin osa rahasta jaetaan muuhun kuin varsinaiseen tuhojen ehkäisyyn.

MTK:n kenttäjohtajan Timo Leskisen mukaan vahinkojen korvauksiin ei päädy todellisuudessa kuin noin miljoona.

”Ennakkosuojaamiseen pitäisi olla kaiken järjen mukaan käytettävissä huomattavasti isompia euromääriä, kuin mitä nyt on.”

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5. Miksi itävaltalaiset haalivat sahoja Suomesta?

Itävaltalainen Binderholz-sahakonserni on ostamassa Kuhmo oy:n.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun itävaltalaiset ovat ostoksilla Suomessa. Binderholz osti vuonna 2016 Vapo Timberin ja sen mukana Lieksan ja Nurmeksen sahat. Vuonna 2023 itävaltalainen Pfeifer osti Pölkky oy:n. Vuotta aiemmin HS Timber teki kaupat Luvian sahasta.

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