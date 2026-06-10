Pönttölintujen pesinnät sujuneet hyvin – yhden lajin määrä nousi bongauksissa ennätyslukemiin Pesiä löydettiin hieman yli puolista pöntöistä.

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Pönttöbongauksessa pesiin ei kurkita, vaan havainnot tehdään lintujen käyttäytymisen perusteella. Kuvassa pääskysen poikue. Lukijan kuva. Kuva: Tiina Laihanen

Lintujen pesintä etenee Suomessa tavallisessa aikataulussa. Kuivuus voi kuitenkin altistaa lintuja poikastappioille.

BirdLifen järjestämässä Pönttöbongaus-tapahtumassa pesintöjä todettiin 55 prosentissa pöntöistä. Se on neljänneksi eniten vuodesta 2013 alkaen järjestetyn Pönttöbongauksen historiassa.

Erityisen runsaasti bongauksessa havaittiin kirjosieppoja. Niiden määrä nousi ennätyslukemiin. Kirjosiepon havaintomäärät ovat olleet viime vuosien ajan tasaisessa kasvussa.

Tulosten perusteella lintujen pesinnät ovat edenneet toistaiseksi suotuisasti ja ajallaan eri puolilla Suomea.

Epäonnistuneita pesintöjä ilmoitettiin Pönttöbongauksessa poikkeuksellisen vähän. Kevään kuivuudesta johtuva hyönteisravinnon vähyys voi kuitenkin vielä altistaa linnut poikastappioille.

Pönttöbongaus-tapahtuman tavoitteena on kerätä tietoa pönttölintujen pesinnästä ja kannanmuutoksista. Tavoitteena on myös lisätä kiinnostusta lintujen seurantaan.

Pönttöbongauksen tulossivuilla voi käydä tarkastelemassa lajikohtaisesti, missä pönttöpesintöjä on havaittu ja missä vaiheessa eri lajien pesinnät ovat eri puolilla maata.