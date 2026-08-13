Marja-alan vanhojen toimijoiden jäätyä ilman kausityöntekijöitä, thaipoimijoiden marjaleirejä ovat ryhtyneet pyörittämään aivan muun alan yritykset.

Yle: Viranomaiset havaitsivat uusia toimijoita ja uusia ongelmia marja-alalla – poimijaleirejä pyörittivät konsulttifirma ja IT-yritys

Marja-alan vanhojen toimijoiden jäätyä ilman kausityöntekijöitä, thaipoimijoiden marjaleirejä ovat ryhtyneet pyörittämään aivan muun alan yritykset.

Marja-alan vanhojen toimijoiden jäätyä ilman kausityöntekijöitä, thaipoimijoiden marjaleirejä ovat ryhtyneet pyörittämään aivan muun alan yritykset. Kuva: Jaana Kankaanpää

Marjat ja sienet

Marja-alan vanhojen toimijoiden jäätyä ilman kausityöntekijöitä, thaipoimijoiden marjaleirejä ovat ryhtyneet pyörittämään aivan muun alan yritykset. Asiasta kertoo Yle.

Yritysten toimialaksi kaupparekisteriin on Ylen mukaan ilmoitettu kaikkea muuta kuin varsinainen luonnontuotteiden keruu tai jälleenmyynti.

Thaipoimijoiden leirejä ovat pyörittäneet ja huomautuksia saaneet muun muassa IT-tukipalveluita tarjoava yritys, liikkeenjohdon konsulttiyritys ja rakennusfirma.

Yle uutisoi viime jo vuonna viranomaisten alan uusiin yrittäjiin kohdistuvasta huolesta.

Lupa -ja valvontaviraston ylitarkastaja Merja Laakkonen kommentoi Ylelle tuolloin, ettei kaikilla uusilla toimijoilla ei ole ymmärrystä marja-alasta tai ylipäänsä työnantajana toimimisesta.

Yle sai tietopyynnöllä nähtäväksi kaikki nykyisen Lupa- ja valvontaviraston (LVV) tänä vuonna ja entisten Aluehallintovirastojen (AVI) viime vuonna luonnonmarjapoimijoiden leireihin tekemät työsuojelun tarkastusraportit.

15:stä raportista kaksi oli tältä vuodelta, mutta ne koskivat viime vuonna tehtyjä tarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 12 eri yritykseen.

Tarkastusraporteista käy Ylen mukaan ilmi kerääjiltä perittyjä laittomina pidettyjä takuumaksuja, ongelmia palkanmaksussa ja työsuhteessa yritykseen sekä lain velvoittamassa luonnontuotekeruualan toimijan velvollisuudessa ilmoittaa ennalta kerääjien tukikohtien sijainti työsuojeluviranomaiselle.

Ylen saamien tarkastusraporttien mukaan suurimmat ongelmat tulivat ilmi kahdessa vastikään alalle tulleessa yrityksessä.

Yhden yrityksen toimialaksi on kaupparekisterissä merkitty ”muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta”. Toisen toimialaksi taas on merkitty ”muu liikkeenjohdon konsultointi”.

Marjoihin tai muihin elintarvikkeisiin liittyvää toimialaa kaupparekisterissä ei Ylen mukaan mainita kummankaan yrityksen tiedoissa. Lain mukaan yritys ei saa pysyvästi toimia muilla aloilla kuin mitä sille on rekisteröity.

Pienempiä puutteita viranomaistarkastuksissa tuli Ylen mukaan ilmi myös pitkään alalla toimineissa yrityksissä.

Raporteissa yleisimpänä ongelmana mainittiin se, ettei työnantajalla ollut esittää viranomaisille ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteita. Tällä tarkoitetaan työntekoon oikeuttavaa oleskelulupaa.

Myöskään työehtosopimuksen mukainen kahdeksan tunnin työaika ei raporttien mukaan toteutunut ainakaan kaikilla poimijoilla.

Yle: Konsulttifirma ja IT-yritys pyörittivät thaipoimijoiden leirejä – viranomaiset havaitsivat vakavia ongelmia

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