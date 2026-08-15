Löytyykö tuttavapiiristäsi kalastuksenvalvoja, joka tekee arvokasta työtä Suomen kalavesien hyväksi? Tai oletko sellainen itse?

Kalatalouden keskusliitto valitsee jälleen vuoden kalastuksenvalvojan. Ehdokkaaksi neljättä kertaa myönnettävä tittelin saajaksi voi ilmoittautua 30.9. asti.

Vuoden kalastuksenvaloja julkistetaan ja palkitaan Pohjois-Euroopan suurimmassa venealan tapahtumassa Vene 27 Båt -messuilla helmikuussa.

Maineen ja kunnian lisäksi kilpailun voittaja saa palkinnoksi Ursuit-automaattipaukkuliivit.

Kilpailun tarkemmat kriteerit ja osallistumistiedot löytyvät Kalatalouden keskusliiton nettisivuilta.

Vuoden kalastuksenvalvojan valinta on osa maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista rahoitetun Kalastuksenvalvonnan ja kalatalousaluekoulutuksen kehittämishanketta 2025–2026 (KOVA).

Hankkeessa koulutetaan vanhoja ja uusia valvojia sekä parannetaan yhteistyötä kalastuksenvalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.

Aiempina vuosina Vuoden kalastuksenvalvojan palkinto on mennyt Ville Nikkiselle (2025), Thorbjörn Sirénille (2024) ja Vesa Liukkoselle (2023).

Suomessa kalastuksenvalvontaa tekevät pääasiassa valtuutetut kalastuksenvalvojat. Valvonnalla varmistetaan, että kalastajilla on tarvittava kalastuslupa ja kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Kalastuksenvalvontaa Suomen vesillä tekevät kalatalousalueen, osakaskunnan tai muun vesialueenomistajan valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Valtuutettujen valvojien lisäksi kalastuksenvalvontaa tekevät poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, elinvoimakeskus ja Tulli.

Kalastuksenvalvojaksi haluavan tulee täyttää kalastuslain 12 luvun mukaiset kelpoisuusehdot. Nämä kelpoisuusvaatimukset ovat oikeustoimikelpoisuus, rehellisyys ja luotettavuus, sopivuus tehtävään sekä kalastuksenvalvojan kokeen suorittaminen hyväksyttävällä tuloksella.

Kalastonhoitomaksu

Kalastajan pakollinen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.

Usealla vavalla kalastaminen vaatii aina kalastonhoitomaksun lisäksi kalastusluvan vesialueen omistajalta.

Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta.

Lähde: Metsähallitus