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Tiesitkö? Mönkijän tavallisin käyttötapa metsätöissä ei kelpaa syyksi vähentää sitä metsäverotuksessa
Verottajalla on selkeät yleisohjeet, mutta veroratkaisut perustuvat lopulta metsänomistajan omaan harkintaan ja omatuntoon.
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Metsä
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Metsäkoneet
10.9.2026
07:00
Teppo Kuittinen
Artikkelin aiheet
metsäverotus
mönkijä
metsätalous
verovähennys
Verohallinto
Aarre
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