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Juuri nyt | Google kaavailee Suomeen yli 13 miljardin euron investointeja – sähkötarve kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalasta
Tilaajalle | Myrkylliset torajyvät piinaavat rukiin viljelijöitä tänä vuonna ostajat vakuuttavat, ettei tuonnille silti ole tarvetta