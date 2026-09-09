Moottorisahavalmistaja Stihl heitti osana 100-vuotisjuhlavuottaan sahaharrastajille houkuttelevan haasteen.

Harvinainen, vain pienen valmistuserän MS 500i Centennial Edition -juhlamallin moottorisaha oli mahdollista saada omaksi ilmaiseksi – jos ryhtyi salapoliisiksi.

Yhtiö piilotti juhlasahaa salaisiin paikkoihin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sahaa on valmistettu rajoitettu 19 260 kappaleen erä, joista Suomeen on valmistajan mukaan tullut 25 kappaletta.

Juhlavuoden saha on paitsi harvinainen, myös arvokas. Sen lähtöhinta valmistajan verkkokaupassa oli 2 499 euroa, eli noin tuhat euroa korkeampi kuin vakio­mallin.

Jyväskylän IKH-myymälässä harivnaisuuden hintalapussa luki heinäkuussa 2 775 euroa. Virallisesti sahaa ei myydä normaalin jälleenmyyntiverkoston kautta, mutta liike hankki keräilykappaleena pidettävä juhlamallin valikoimaan.

Sahaharvinaisuus Stihl MS 500i Centennial Edition työkoneliike IKH:n Jyväskylän moottorisahaosaston vastaava Markus Nilssonin käsissä.

”Päätin jo varhain yrittää selvittää, minne saha voisi olla piilotettu. Siitä tuli vähän kuin salapoliisityötä, jota jatkui kaksi viikkoa.” Henri Rohunen

Stihl Suomi julkaisi etsintäkilpailua edeltävien viikkojen aikana sosiaalisessa mediassa vihjeitä, jotka johdattivat osallistujia askel askeleelta lähemmäs moottorisahan piilopaikkaa.

Tarkkana vilhjeitä seurasi muuramelainen Henri Rohunen. Hän tarttui haasteeseen heti, kun vihjeitä sahan piilopaikasta alkoi tipahdella verkkoon.

”Päätin jo varhain yrittää selvittää, minne saha voisi olla piilotettu. Siitä tuli vähän kuin salapoliisityötä, jota jatkui kaksi viikkoa”, Rohunen kertoo tiedotteessa.

Rohusen etsintätyö alkoi jo kauan ennen lopullisten koordinaattien julkaisemista. Hän kertoo kierrelleensä Kahden viikon ajan Jämsänkosken alueella.

Hän kävi läpi laavuja ja nuotiopaikkoja sekä valokuvasi paikkoja, joiden hän arveli sopivan vihjeisiin.

Kun viimeinen vihje, eli sahapiilon koordinaatit perjantaina 4. syyskuuta kello 12.00 julkaistiin, tapahtumat etenivät nopeasti.

Hyvä pohjatyö tuotti tulosta, sillä Rohunen onnistui ratkaisemaan vihjeet ja löytämään piilotetun juhlavuoden moottorisahan vain yhdeksän minuuttia sen jälkeen, kun sahan sijaintikoordinaatit oli julkaistu.

Rohunen ehti matkalla piilopaikalle hän ehti kaatuakin, mutta nousi nopeasti ylös ja jatkoi matkaa. Kun muut osallistujat alkoivat pian tämän jälkeen saapua paikalle, kilpailu oli jo ratkennut.

”Tämä on kyllä melkoinen peto verrattuna siihen, mihin olen tottunut. En ole koskaan käyttänyt näin suurta moottorisahaa, mutta käyttöön se tulee aivan varmasti.” Henri Rohunen

Rohunen kertoo käyttävänsä ennestään Stihlin MS 230 -moottorisahaa kesämökillään erityisesti tuulen kaatamien puiden käsittelyyn. Etsintäkisan palkinto, Uusi MS 500i Centennial Edition on miehen mukaan kuitenkin selvästi suurempi kuin moottorisaha, johon hän on tottunut.

”Tämä on kyllä melkoinen peto verrattuna siihen, mihin olen tottunut. En ole koskaan käyttänyt näin suurta moottorisahaa, mutta käyttöön se tulee aivan varmasti”, Rohunen kertoo tiedotteessa.

Yhteensä neljä rajoitettuna eränä valmistettua juhlavuoden moottorisahaa piilotettiin salaisiin paikkoihin Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Viimeinen etsintä ratkesi Tanskassa 6. syyskuuta, jolloin kaikki neljä moottorisahaa on nyt löydetty.

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