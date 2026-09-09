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Pelletin hinta rajussa nousussa Saksassa – puupapanasta saa maksaa jo nyt enemmän kuin viime talvena
”Voidaan puhua kymmenien tuhansien eurojen tulojen menetyksestä” – kuukauden stoppi metsätöissä ASF-alueella ei helppo pala koneyrittäjille
Pienelle yhden korjuuketjun yritykselle kuukauden töiden estyminen on suuri taloudellinen menetys, Koneyrittäjät korostaa.
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Metsä
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Metsänhoito
9.9.2026
07:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
metsätyö
puunkorjuu
koneyrittäjä
metsätalous
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