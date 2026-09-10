Polttonesteiden raju hinnannousu vaarantaa koneyritystenyritysten toimintakykyä, sanoo Koneyrittäjät ry tuoreessa tiedotteessaan.

Moottoripolttoöljyn hinta ylittää paikoin kahden euron litrahinnan, diesel noin 2,5 euron litrahinnan.

Järjestö muistuttaa polttoaineiden osuuden olevan merkittävä koneurakointipalveluiden kokonaiskustannuksista. Yksittäinen maarakennus- tai metsäkoneyritys ei ole voinut vaikuttaa polttopaineen poikkeuksellisen suureen ja ennakoimattomaan hinnannousuun.

Tämä on Koneyrittäjien mukaan ajanut monen yrittäjän kassat tiukille huolimatta mahdollisesti käytössä olevista polttoaineklausuuleista.

”Polttoainelausekkeissa ei edes näy kustannukset koneiden siirroista eikä metsäkonealalla kuljettajien työmaille kulkemisista, mistä metsäkoneyrittäjät työnantajina ovat kustannusvastuussa”, toteaa Koneyrittäjien puheenjohtaja Marko Vainionpää tiedotteessa.

”Koneyritysten asiakkaatkin ovat haluttomia avaamaan tehtyjä sopimuksia, jotta kustannusnousut saataisiin vietyä asiakashintoihin.”

”Polttoainelausekkeissa ei edes näy kustannukset koneiden siirroista eikä metsäkonealalla kuljettajien työmaille kulkemisista, mistä metsäkoneyrittäjät työnantajina ovat kustannusvastuussa.” Marko Vainionpää

Lähi-idän kriisin pitkittyessä polttoaineiden hinnannousu puraisi jo keväällä koneyrittäjiä, vaikka useimmilla on sopimuksissaan pykälä, joka mahdollistaa hintojen korottamisen polttoaineen kallistuttua.

Tuolloin ongelmaksi todettiin muodostuvan viiveellä päivittyvät hintatilastot.

Järjestön metsäalan toimialapäällikkö Juha Saarivuori totesi tilastokeskuksen julkaisevan polttoöljyn keskihintoja ainoastaan kuukausittain, joka on pitkä aika odottaa tilanteessa, jossa hinnat nousevat päivittäin.

”Vie myös oman aikansa, että polttoaineen tilastohinnat jalkautuvat klausuulin tai indeksiehdon kautta urakointihintoihin”, hän kertoi MT:lle.

Koneyritykset vastaavat yhteiskunnan perustoimintojen ja teollisuuden raaka-ainehuollon jatkuvuudesta. Koneyrittäjät peräänkuuluttaakin valtiovallan reagoimista tilanteeseen. Tarve olisi kohdennetuille toimille tilanteen lieventämiseksi.

Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltolan mukaan tällainen olisi Ukrainan sodan alun energiakriisissä toteutettu polttoainetuki työkone- ja kuljetusyrittäjille.

”Tämä toimisi oikeudenmukaisesti myös siksi, että kohonneet polttoaineiden hinnat korottavat merkittävästi valtion arvonlisäverokertymää. Näin lisääntyneet arvonlisäverotuotot kohdennettaisiin energiakriisin helpottamiseen eikä lievitys vaatisi lisävelkaa valtiolle”, Peltola muistuttaa tiedotteessa.

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