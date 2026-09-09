Vapaaehtoiset käyttivät viime vuonna 40 000 tuntia onnettomuudessa olleiden hirvieläinten jäljittämiseenYksittäinen SRVA-tehtävä edellyttää yleensä useamman tunnin ja henkilön työpanosta. Toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön.
Suurriistavirka-apuun (SRVA) koulutetut metsästäjät avustavat poliisia eri puolella Suomea. Viime vuonna SRVA-henkilö lähti avustamaan poliisia yhteensä 15 000 kertaa. Suurriistavirka-apua tarjoavat poliisille metsästäjät, jotka välitetään riistanhoitoyhdistysten kautta.
Lähtöjä kertyi viime vuonna 26 000. Suurin osa tehtävistä oli sorkkaeläintehtäviä, joista valkohäntäpeurat olivat osallisina yli 6 700 kertaa. Toiseksi eniten oli metsäkauristehtäviä. Onnettomuuden jälkeisiä jäljityksiä oli yli 13 600 ja niihin käytettiin aikaa yhteensä yli 40 000 tuntia.
Suurpetotehtäviä oli viime vuonna 357, joista susitehtäviä oli 146 kappaletta, ilvestehtäviä 126 kappaletta ja karhutehtäviä 78 kappaletta.
Riistakeskusalueittain maapinta-aloihin suhteutettuna suurriistavirka-aputyötunteja kertyi eniten Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat