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Juuri nyt | Nurmon ja Kiuruveden biokaasulaitoksille investointiavustusta lähes 6 miljoonaa euroa
Tilaajalle | Kahden maatilan perillinen Eerik Olavi syntyi juuri oikealla hetkellä – ”Eihän tämän hienompaa voi ollakaan”