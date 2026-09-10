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Koiran vahvuus raatojen etsinnässä on, että se etsii hajua eikä näkyvää kohdetta
Asiantuntijan mukaan ASF-epidemiatilanteessa ei riitä, että koira osaa etsiä yhtä hajua. Koirakon on oltava valmis työskentelemään tautiturvallisesti todellisessa etsintätilanteessa.
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Metsä
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Eläintaudit
10.9.2026
14:05
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
etsintäkoira
villisika
koirakko
tautiturvallisuus
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