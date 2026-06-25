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Metsä
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Ilmastonmuutos
25.6.2026
13:45
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
hiilinielu
Ruotsi
maankäyttösektori
metsät
Suomi
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