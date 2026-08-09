120-vuotias saha ja puutavaran tuoksu tarjosivat lavasteet näytelmälle: ”Enemmän ei olisi voinut mennä homma kohdilleen”Veden äärelle rakennetussa teatterissa juhlittiin myös sahan juhlat.
”Enemmän ei olisi voinut mennä homma kohdilleen,” toteaa Stora Enson Honkalahden sahan johtaja Ilkka Nuutinen Saha Saimaan rannalla -esityksen jälkeen.
Nuutisen johtama saha juhli heinäkuussa merkittävää 120-vuotista taivaltaan ja samalle kesälle suunniteltu, Lappeenrantalaisen kirjailijan Petter Sairasen käsikirjoittaman kappaleen esityspaikka valikoitui historiallisen sahan maisemaan 1920-luvulle.
Veden äärelle rakennetussa teatterissa juhlittiin myös sahan juhlat. Metsäyhtiö antoi paikan teatterin järjestämiselle sekä puutavaraa ja haketta rekvisiitaksi.
Sahan pitkä historia ja tärkeä vaikutus paikalliseen elämään tulivat vahvasti esille näytelmässä. Esityksen kokonaisvaltaisuutta sahan naapurissa korosti vastasahatun laudan, kuorikasojen tuoksu sekä vieno kesätuuli Saimaalta.
Saha toi elannon ja kurjuuskin väistyi.
Näytelmässä liikuttiin niin kieltolain, juuri päättyneen sisällissodan sekä rajan molemmin puolin. Saha toi elannon ja kurjuuskin väistyi.
Osa näytelmästä tapahtui vesillä näyttelijöiden soudellessa tukkilautan ohi osana tarinaa.
Loppuunmyydyn teatterikappaleen pääosissa näyttelivät Martti Manninen ja Sonja Pajunoja.
Honkalahden saha on ollut tärkeä osa Joutsenon, nyttemmin Lappeenrannan arkea yli vuosisadan. Nykyään se on tärkeä osa Stora Enson Imatran tehtaiden toimintaa.
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