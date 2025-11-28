Harmaaorvakka korvaa urean Stora Enson kantokäsittelyssäKantokäsittelyllä pyritään estämään juurikäävän leviäminen havupuiden kannoista.
Stora Enso kertoo siirtyvänsä ensi vuonna Suomessa harmaaorvakan käyttöön kantokäsittelyssä.
Yhtiön tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta. Stora Enso on suositellut jo aiemmin sopimusyrittäjilleen harmaaorvakan käyttöä. Tähän saakka vaihtoehtona on käytetty ureaa, jonka valmistaminen tuottaa yhtiön mukaan merkittäviä hiilidioksidipäästöjä.
Kantokäsittelyllä pyritään estämään juurikäävän leviäminen havupuiden kannoista. Kantokäsittely tulee tehdä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.
Juurikääpä aiheuttaa kuusella tyvilahoa ja männyllä tyvitervastautia, jotka voivat johtaa merkittäviin taloudellisiin tappioihin metsänomistajille.
Harmaaorvakka on lahottajasieni ja myös biologinen torjunta-aine ja juurikäävän luonnollinen vihollinen.
Vuodenvaihteen jälkeen harmaaorvakasta tulee ainoa hyväksytty menetelmä Stora Enson metsätyömailla.
”Mikäli markkinoille tulee muita harmaaorvakkaan kaltaisia vähäpäästöisiä tuotteita, voimme arvioida käytettävää ratkaisua uudelleen”, kertoo Stora Enson korjuujohtaja Markku Oikari tiedotteessa.
Yhtiön mukaan urean käytön lopettaminen vähentää Stora Enson Suomen puunkorjuun hiilidioksidipäästöjä arviolta noin 25 metsäkoneen vuotuisen polttoaineen kulutuksen verran.Artikkelin aiheet
