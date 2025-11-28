Hakkuumäärä notkahti entisestään lokakuussaKoko alkuvuoden hakkuumäärä on vielä pari prosenttia edellisvuotta edellä.
Teollisuuspuuta hakattiin lokakuussa 5,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden lokakuussa.
Asia käy ilmi Luonnonvarakeskus Luken tilastosta.
Tammi–lokakuussa teollisuuspuuta on hakattu 51,4 miljoonaa kuutiometriä. Koko alkuvuoden hakkuumäärä on vielä pari prosenttia edellisvuotta edellä.
Suurin pudotus oli tukin hakkuumäärässä, joka pieneni lokakuussa lähes kymmenyksellä viime vuodesta. Tukkipuuta hakattiin 2,8 ja kuitupuuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä.
Yksityismetsistä puuta korjattiin lokakuussa 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtionmetsistä puuta hakattiin teollisuuden käyttöön 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli kahdeksan prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Energiapuuta korjattiin 0,5 miljoonaa kuutiometriä, josta yli puolet oli karsittua rankaa ja kokopuuta. Tammi–lokakuussa energiapuuta oli korjattu yhteensä 5,9 miljoonaa kuutiometriä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat