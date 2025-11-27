Suden metsästyksen alueelliset kiintiöt lausuntokierrokselle – kiintiöihin ei muutoksiaMinisteriön ehdotus on Suomen riistakeskuksen esityksen mukainen.
Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut asetusehdotuksen suden metsästysalueiksi ja niitä koskeviksi kiintiöiksi metsästysvuodelle 2025–2026 Suomen Riistakeskuksen esityksen perusteella.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2025–2026 (1.8.2025–31.7.2026) on lähetetty lausuntokierrokselle.
Metsästyslaissa tarkoitetun alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen susien määrä saa olla yhteensä enintään 100 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella.
Hallituksen tavoitteena on, että suden kannanhoidollinen kiintiömetsästys järjestetään kuluvana (2025–2026) metsästysvuonna ajalla 1.1.–10.2.2026. Se edellyttää, että suden metsästystä koskevat metsästyslain muutokset, valtioneuvoston asetukset sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus hyväksytään, ja ne astuvat voimaan vuoden 2025 loppuun mennessä.
Asetusehdotuksesta voi jättää lausunnon viimeistään 18.12.2025.
Alueelliset metsästyskiintiöt
Metsästyskiintiö jakautuu ehdotuksessa alueellisesti seuraavasti. Suluissa mainitaan pääasiallinen peruste kiintiölle.
1) Pahkavaara 5 (metsäpeura)
2) Vuosanka 6 (metsäpeura)
3) Nivala 4 (lähisukulaisuus)
4) Kaskinen-Närpiö 8 (koirasudet, vahingot)
5) Peurainneva 6 (koirasudet)
6) Lauhanvuori 6 (metsäpeura, vahingot)
7) Eurajoki 6 (vahingot)
8) Rekikoski 6 (turvallisuus, vahingot)
9) Köyliö 3 (turvallisuus)
10) Humppila 8 (turvallisuus, vahingot)
11) Kustavi 7(turvallisuus, vahingot)
12) Aura-Paimio 13 (turvallisuus, vahingot)
13) Kytäjä 2 (koirasudet, turvallisuus)
14) Nurmijärvi 6 (turvallisuus)
15) Tohmajärvi-Kitee 4 (vahingot, turvallisuus)
16) Kaakkois-Suomi 10 (koirasudet)
