Paras luontoteko -palkinto vieraslajien torjuntaan kehitetylle mobiilipelille Suomessa mobiilipeli on käytössä 65 kunnassa ja Ahvenanmaalla, ja se on käytössä myös Ruotsissa ja Kanadassa.

Palkitulla mobiilipelillä torjutaan vieraslajeja, muun muassa lupiinia.LEHTIKUVA / MIKKO STIG.

Vieraslajien torjuntaan kehitetty mobiilipeli on saanut Paras luontoteko 2023–2024 -palkinnon. Pelin on kehittänyt tamperelainen Crowdsorsa-yhtiö.

Pelin avulla on torjuttu vieraslajeja Suomessa yhteensä neljä miljoonaa neliömetriä.

Tänä vuonna oli etsitty erityisesti toimia, jotka ovat innostaneet varsinkin nuoria mukaan luontokadon pysäyttämiseen. Peliin on jo rekisteröitynyt lähes 200 000 käyttäjää, ja sen avulla ihmiset voivat helposti osallistua vieraslajien torjuntatyöhön ja muihin ympäristön parantamiseen luotuihin tehtäviin ja kartoituksiin.

Pelissä osallistujat kuvaavat vieraslajiesiintymistä videoita ennen ja jälkeen torjuntatyön, ja hyväksytyistä suorituksista maksetaan palkkioita. Pelissä torjutaan esimerkiksi jättipalsamia, lupiinia, kurtturuusua ja kanadanpiiskua.

Paras luontoteko -palkinnon järjestää kahden vuoden välein Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen kansallinen komitea. Tänä vuonna palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.)

Kunniamaininnat arvokkaasta luontotyöstä saivat Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.