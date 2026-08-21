Poliisi etsii veneestä pudonnutta metsästäjää KittilässäPoliisi ja pelastuslaitos saivat torstai-iltana tehtävän Kittilään, jossa metsästäjä putosi veneestä.
Poliisi kertoo etsivänsä Kittilässä Maunujoella kadonnutta miestä, joka putosi veneestä torstai-iltana 20. elokuuta.
Poliisi ja pelastuslaitos suorittivat etsintöjä tapahtumapaikalla yön aikana. Poliisi jatkaa etsintöjä perjantaina, lyhyessä tiedotteessa kerrotaan.
Sorsajahti alkoi torstaina 20. elokuuta.Artikkelin aiheet
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