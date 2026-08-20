”Ei voi olla niin, että on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vastuulla puolustaa koko Suomea ja ottaa yksin taloudelliset tappiot vastaan”, toteaa Stefan Borgman.

Ruokaviraston määräämät rajoitukset metsänhoitotöille ja puunkorjuulle afrikkalaisen sikaruton takia ovat kestämättömiä, toteaa metsäalan asiantuntijoita edustava Meto.

”Tartuntavyöhyke kattaa nyt noin 150 000 hehtaaria. Puhutaan valtavasta pinta-alasta ja samalla suurista taloudellisista menetyksistä”, toteaa metsäasiantuntijoiden puheenjohtaja Stefan Borgman.

Sikaruton tartuntavyöhykkeen metsänhoito- ja hakkuutyöt on keskeytetty viranomaispäätöksellä. Paikalliset metsäorganisaatiot keskustelevat nyt lomautuksista ja rajoituksista jopa jalan tehtävien maastotöiden suhteen.

Hakkuuyrittäjien koneet seisovat. Ruokaviraston mukaan rajoitukset voivat kestää jopa vuoden ajan.

”Tilanne on kestämätön. Ei voi olla niin, että on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vastuulla puolustaa koko Suomea ja ottaa yksin taloudelliset tappiot vastaan”, toteaa Borgman.

”Meillä on kaksi kuukautta aikaa toimia. Jos tauti leviää tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle, taloudelliset tappiot tulevat olemaan valtavat metsätaloudelle ja koko yhteiskunnalle.” Ari Teittinen

Tilannetta pahentaa metsäalan osalta se, että tartuntavyöhykkeen alueella kasvaa erityisen runsaspuustoisia metsiä.

”Koko Suomen tulee nyt aloittaa sikaruton torjuntatoimet. Villisikojen ruokinta tulee kieltää houkuttelumetsästystä lukuun ottamatta. Ruokaviraston tulisi tehdä päätös villisikakannan leikkaamisesta koko Suomessa varotoimena”, toteaa Meton neuvottelupäällikkö Ari Teittinen.

Teittinen muistuttaa, että villisian kiima-aika alkaa marraskuussa. Silloin karjut lähtevät vaellukselle.

”Meillä on kaksi kuukautta aikaa toimia. Jos tauti leviää tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle, taloudelliset tappiot tulevat olemaan valtavat metsätaloudelle ja koko yhteiskunnalle”, toteaa Teittinen.