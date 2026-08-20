Sikaruton tartuntavyöhyke on yhtä laaja kuin Ruotsissa kolme vuotta sitten – näin usealla omistajalla on metsää alueellaRuotsissa tartunta-aluetta pienennettiin kolmen kuukauden päästä ensimmäisestä tautihavainnosta.
Afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartunta-alueen laajuus Kaakkois-Suomessa on kooltaan noin tuhat neliökilometriä eli hieman yli satatuhatta hehtaaria. Ruokaviraston mukaan alueella metsää omistavia on noin 5 400.
Tartunta-alueen koko on sattumalta aivan sama kuin Ruotsissa, jossa ensimmäinen havainto ASF:stä tehtiin 6. syyskuuta 2023. Siellä tartunta-aluetta päästiin pienentämään kolmen kuukauden päästä 617 neliökilometriin.
Ruotsissa kaikki metsätaloustoimet sallittiin koko tartunta-alueella 5. kesäkuuta 2024 eli metsätöiden rajoitukset kestivät noin yhdeksän kuukautta. Alueen kaikki rajoitukset poistettiin reilun vuoden päästä eli 24. syyskuuta 2024.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat