Kone nousi yksityissijoittajien arvostetuimmaksi – näin sijoittuivat Ponsse ja AtriaUutena listalle tuli puutuoteyhtiö Koskisen. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti oli mainelistauksen toiseksi viimeisellä sijalla.
Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi Pörssiyhtiöiden Luottamus & Maine 2026 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi touko-kesäkuussa yhteensä yli 9 000 yksityissijoittajaa.
Koneen keväällä julkistama historiallisen suuri yrityskauppa siivitti sen nousua Suomen maineikkaimmaksi pörssiyhtiöksi, arvioi Harri Leinikka, kyselyn toteuttaneen Reputation and Trust Analytics -yhtiön perustaja ja johtava neuvonantaja.
”Näyttäisi siltä, että sijoittajat odottavat yrityksiltä pelkkien osinkojen sijaan entistä enemmän myös kasvua ja kansainvälistymistä”, Leinikka sanoo tiedotteessa.
Koneen maine ylsi kyselyssä erinomaiselle tasolle mainearvosanalla 4,15 asteikolla 1–5 mitattuna.
Metsäyhtiöistä UPM-Kymmene on sijalla 38, Metsä Board 48 ja Stora Enso 56.
Erinomaiselle tasolle ylsivät myös teknologiayhtiö Wärtsilä, mittalaitteita valmistava teknologiayhtiö Vaisala ja metsäkoneyhtiö Ponsse.
Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi listauksessa viime vuoden sijalta 71 sijalle 27.
Viime vuonna Ponsse oli mainelistauksen ykkönen ja Kone kakkonen.
Uutena listalle tuli puutuoteyhtiö Koskisen, sijalle 19. Metsäyhtiöistä UPM-Kymmene on sijalla 38, Metsä Board 48 ja Stora Enso 56.
Ruokatalo Atria on listalla sijalla 41.
Viimeisenä listauksessa oli kiinteistösijoitusyhtiö Citycon. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli toiseksi viimeisellä sijalla.
Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat mannersuomalaiset yksityissijoittajat. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin yhden prosenttiyksikön suuntaansa.
Tuloksissa näkyy nyt selvä käänne positiivisempaan.
Kaikkien tutkittujen pörssiyhtiöiden maineen keskiarvo nousi kyselyssä korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2022.
Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtajan Karri Salmen mukaan tuloksissa näkyy nyt selvä käänne positiivisempaan.
”Tämä kertoo sijoittajien luottamuksen vahvistumisesta ja yleisestä optimismista talouden kehityksen suhteen”, Salmi sanoo tiedotteessa.
Kyselyssä yksityissijoittajat arvioivat myös pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien mainetta. Parhaana pidettiin jo kolmatta kertaa peräkkäin Marimekon toimitusjohtajaa Tiina Alahuhta-Kaskoa.
Listan kakkoseksi nousi Nokian viime vuonna nimitetty toimitusjohtaja Justin Hotard. Koneen toimitusjohtaja Philippe Delorme nousi edellisvuoden kuudennelta sijalta kolmanneksi.
Ponssen Juho Nummela arvioitiin 10. parhaaksi. Viime vuoden tutkimuksessa hän oli sijalla 9.Artikkelin aiheet
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