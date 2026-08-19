Yhteiskunnan päättämien rajoitusten kustannuksia ei saa sälyttää maanomistajan maksettavaksi, Maanomistajain Liitto vaatii.

Ruotsissa valmistellaan perustuslain muutosta, joka vahvistaisi maan- ja metsänomistajien asemaa viranomaisten käyttörajoituksissa. Parlamentaarinen komitea ehdottaa, että omaisuuteen puuttuminen olisi sallittua vain, jos toimi on välttämätön ja sen yhteiskunnallinen hyöty suurempi kuin yksityiselle aiheutuva haitta, kertoo Maanomistajain Liitto tiedotteessa.

Erityisen merkittävä ehdotus perustuslain muuttamiseksi koskee metsätaloutta ja luonnonsuojelua. Jos metsätaloutta rajoitetaan esimerkiksi monimuotoisuuden turvaamiseksi niin, että maanomistajalle syntyy merkittävä taloudellinen menetys, omistajalla olisi oikeus korvaukseen.

Selvityksen mukaan nykyinen kehitys on johtanut Ruotsissa tilanteisiin, joissa metsänomistaja on voinut joutua kantamaan yhteiskunnallisen suojelutavoitteen kustannukset ilman korvausta. Tilannetta kutsutaan harmaaksi suojeluksi.

Maanomistajain Liiton toiminnanjohtaja Kimmo Collander toteaa, että Ruotsin tavoittelema korvausmenettely on perusteltu myös Suomessa:

”Yhteiskunnalla on oikeus suojella luontoa, rakentaa infrastruktuuria ja asettaa perusteltuja rajoituksia, mutta kustannuksia ei saa sälyttää harmaalla suojelulla maanomistajan maksettaviksi. Viranomaisen tulee osoittaa, että rajoitus on välttämätön, valita lievin toimiva keino, tehdä valituskelpoinen päätös ja korvata taloudelliset menetykset.”

Vahva omaisuudensuoja ei ole luonnonsuojelun vastakohta, Collander korostaa.

”Ennakoitava ja oikeudenmukainen korvausjärjestelmä voi lisätä maanomistajien luottamusta viranomaisiin ja halua osallistua vapaaehtoiseen suojeluun. Ruotsi tarjoaa Suomelle harkinnan arvoisen mallin.”