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Juuri nyt | Yle: Sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen varaudutaan lähiaikoina
Tilaajalle | Huoltovarmuuskeskuksen mukaan varmuusvarastojen viljan alkuperä on Suomi