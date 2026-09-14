Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Summa Defencen rahat ovat loppu, varoittaa emoyhtiön konkurssista
Tilaajalle | Tämän verran viljan tuottajahinnat ovat nousseet viime syksystä – ohra rehuvehnää kalliimpaa