Köyhdyttääkö metsätalous Suomen luontoa? Asiasta väitellään tiistaina Oulun yliopistollaVäittely metsätalouden luontovaikutuksista käydään Linnanmaan kampuksella tiistaina 15. syyskuuta klo 16.
Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -sarjassa väitellään tiistaina 15.9. metsätaloudesta. Väite kuuluu ”Suomen metsätalous köyhdyttää luontoa”.
Väitteeseen vastaavat ekologian professori ja ohjelmajohtaja Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta, väitöskirjatutkija Satu Kumpula Oulun yliopistosta, metsäjohtaja Sami Oksa Metsäteollisuus ry:stä ja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.
Metsien käyttö on noussut yhdeksi Suomen kiistellyimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, yliopisto toteaa tiedotteessa.
Kriitikoiden mukaan nykyinen metsien käyttö heikentää luonnon monimuotoisuutta, vähentää vanhoja metsiä ja heikentää metsien kykyä toimia hiilinieluina. Metsätalouden puolustajat korostavat, että suomalainen metsätalous kuuluu kansainvälisesti vertaillen maailman kestävimpiin.
Voidaanko metsien taloudelliset, ekologiset ja ilmastolliset tavoitteet sovittaa yhteen vai ovatko ne väistämättä ristiriidassa keskenään?
Kaikille avoin tilaisuus järjestetään tiistaina 15. syyskuuta klo 16 Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa L2, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, sisäänkäynti 2T. Keskustelua voi seurata myös Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.Artikkelin aiheet
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