Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kaava estää metsänomistajan hakkuut, tukkia päätyy yhä sellukattilaanMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. Kaavoitus estää metsänomistajan hakkuut
Aapeli Piesalan omistaman saaren metsät ovat ajautuneet niin sanotun harmaan suojelun piiriin. Kaksi ensimmäistä juttua ovat tilaajille.
2. Luontoarvokauppa alkaa olla todellisuutta
Maanomistajat ovat kiinnostuneita ostettavien luonnonarvojen tuottamisesta, sanoo Uudenmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Iida Kämäri. Juttu on tilaajille.
3. Harvennus muuttaa metsän hiilen määrää
Harvennushakkuut vaikuttavat merkittävästi metsien kykyyn varastoida tai vapauttaa hiilidioksidia.
4. Näin Trumpin tullit vaikuttavat metsäyhtiöihin
Euroopasta Yhdysvaltoihin viety sellu säästyi tulleilta kokonaan, mutta paperia ja kartonkia on rasittanut 15 prosentin tulli elokuun 7. päivästä lähtien. Sahatavaran kymmenen prosentin tulli tuli voimaan lokakuun puolivälissä. Etenkin yksi tehdas kärsii. Juttu on tilaajille.
5. Tukkia päätyy yhä sellukattilaan
Sahoja suututtaa, että leimikoista otetaan vain tiettyjä kysytyimpiä tukkimittoja ja loput menevät sellukattilaan. Juttu on tilaajille.
