Tämä kaksikko tekee pajukosta selvää kolme kertaa perinteistä energiakouraa tehokkaammin – taustalla on yli 10 000 tunnin huolellinen testaus

Risupetoa on kehitetty vuosikausia. Nyt energiapuunkorjuusen tarkoitettu laite on vihdoin saapunut markkinoille. Ajoitus on oivallinen, sillä energiapuulle riittää kysyntää.