Sami Salo käyttää ketjuraivaussahaa muun muassa kylvömänniköiden taimikonharvennuksissa ja ennakkoraivauksissa. Ruotsissa kehitetty laite on suunniteltu myös pitkään kantoon raivaamista varten.

Onko lyhyt kanto aina paras? Ruotsalainen menetelmä haastaa perinteisen taimikonhoidon

Pitkäksi jätetty lehtipuun kanto saattaa vesoa siinä missä lyhytkin, mutta SLU-yliopistossa tehtyjen tutkimusten mukaan pitkiksi jätetyillä kannoilla voi olla muita etuja.
Metsä|Metsänhoito
8.11.202507:00
Henrik Hohteri
