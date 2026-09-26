Venla Harju suunnisti EM-pronssilleMiesten kilpailussa Olli Ojanaho oli neljäs ja Miika Kirmula viides.
Venla Harju on suunnistanut EM-pronssille naisten keskimatkalla.
Harjun edelle Liettuassa käydyssä kilpailussa ylsivät vain voittoa juhlinut Ruotsin Hanna Lundberg ja norjalainen hopeamitalisti Pia Young Vik.
Suomen Marika Teini jakoi neljännen sijan.
Miesten kilpailussa Olli Ojanaho oli neljäs ja Miika Kirmula viides.Artikkelin aiheet
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