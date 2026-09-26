Poliisi varoittaa Iisalmen keskustaa lähestyvästä villisikalaumastaPoliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen havainnot villisikojen liikkeistä alueella.
Pohjois-Savossa Iisalmessa noin kymmenen villisian lauman on havaittu liikkuvan kohti Iisalmen keskustaa, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Poliisi sai ilmoituksen Viitostieltä Paloisvuoren ja Marjahaan väliseen maastoon liikkuvista villisioista aamukuuden aikaan. Poliisi pyytää välttämään alueella liikkumista.
Poliisi on pyytänyt apua alueen suurriistavirka-avulta. Villisiat pyritään karkottamaan alueelta turvallisesti.
Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen havainnot villisikojen liikkeistä alueella. Tiedotteessaan poliisi korostaa, että villisika voi häirittynä tai loukkaantuneena olla ihmiselle erittäin vaarallinen.
Iisalmen keskustan liepeillä liikkuvien villisikojen ei kuitenkaan tiedetä loukkaantuneen ja niiden liikkuminen on poliisin mukaan ollut normaalia.Artikkelin aiheet
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