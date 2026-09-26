- Viitasaari
Miksi puolukka kukkii runsaasti, vaikka on kohta lokakuu?Ilmiötä esiintyy paikoittain syksyllä.
Puolukoita poimiessa katse kiinnittyy vaaleanpunaisiin kukkiin. Tarkemmin katsoen niitä on lukuisia noin neliömetrin alueella. Myöhemmin yksittäisiä puolukankukkia löytyy vielä eri paikoista metsässä.
Miten yleistä on, että puolukka kukkii syyskuun lopussa?
”Mielenkiintoinen havainto”, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Outi Manninen.
”Ilmiötä esiintyy paikoittain syksyllä. Oikeastaan ainut syy siihen on, että säät ovat olleet otolliset. On ollut lämmintä ja sopivasti sateista. Lämpimyyteen vaikuttaa myös kasvupaikka.”
”Yksi klooni voi peittää aika isojakin alueita.”
Kaikki havaintopaikat kesämökin lähistöllä Keski-Suomessa Viitasaarella ovat loivassa rinteessä aurinkoon päin. Kyseinen neliömetri, jossa kukkia on enemmän, sijoittuu muusta paikasta korkeammalle mättäälle, luultavasti vanhan kannon päälle.
Yhden alueen runsaaseen syyskukintaan voivat Mannisen mukaan vaikuttaa geneettiset tekijät.
”Yksi klooni voi peittää aika isojakin alueita.”
Teoriassa syyskukinnasta voisi vielä tulla uusi sato, mutta käytännössä ei.
”Ei mahda keritä, aika tulee vastaan. Tulee yökylmät ja lopulta talvi yllättää”, Manninen tuumaa.Artikkelin aiheet
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