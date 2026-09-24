Liian aktiivinen osallistuminen kuolleiden villisikojen etsintään voi tehdä työttömästä työnhakijasta ainakin osa-aikaisen yrittäjän.

Raatojen etsintä ei sovi huonokuntoisille.

Raatojen etsintä ei sovi huonokuntoisille. Kuva: Ruokavirasto

ASF-etsintöjä voi jatkossa vaikeuttaa työvoimaviranomaisten tulkinnat, uutisoi Kaakonkulma-lehti.

Työvoimaviranomainen saattaa nimittäin katsoa, ettei etsintöihin osallistuva voisi olla työtön työnhakija, jos hän olisi maastoetsinnöissä esimerkiksi kolmena päivänä viikossa.

Etsintöihin osallistuvia eläkeläisiä tai työssäkäyviä ei kuitenkaan katsottaisi yrittäjiksi. Ongelmaksi on osoittautunut nimenomaan etsintöjen aiheuttama työmäärä, ei niinkään raha. Ruokavirasto maksaa maastoetsintään osallistuville 30 euron tuntipalkkion. Maastoetsinnät kestävät kuusi tuntia päivässä yleensä muutamana päivänä viikossa.

Työvoimaviranomaisen linjaukset tunnetaan myös Ruokavirastossa.

”Yleisten linjausten mukaan tietysti eletään, mutta varmasti me kaikki toivoisimme, että tämäntyyppisissä erityistilanteissa voitaisiin toimia eri tavalla”, sanoo Ruokaviraston elintarvikeketjulinjan ylijohtaja Marjatta Rahkio Kaakonkulma-lehdelle.

Metsästäjien riista-asiantuntemus on ollut Ruokavirastolle tärkeätä.

Etelä-Kymenlaakson työllisyyspäällikön Janne Jalosen mukaan tämänhetkinen tulkinta on, että työtön työnhakija voi tehdä villisikojen maastoetsintöjä ja nostaa palkkiota suoja-ajalla. Vasta sen jälkeen arvioidaan, onko kyse sivutoimisesta yrittäjyydestä.

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Kaakonkulma: Miehikkäläläismies ja Ruokavirasto huolissaan: Työvoimaviranomaisen tulkinta voi romahduttaa villisikojen etsijämäärän