MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

Metsänhoitoyhdistysten puukauppa- ja metsänhoitopalvelut saivat kiitosta syksyn Metsätutkaan vastanneilta metsänomistajilta. Kuvituskuva.

Metsänhoitoyhdistysten puukauppa- ja metsänhoitopalvelut saivat kiitosta syksyn Metsätutkaan vastanneilta metsänomistajilta. Kuvituskuva. Kuva: Risto Jussila

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Kauppa käy kuusen vedolla – Puun hinta viikolla 38

Puukauppa on käynyt syksyllä viimevuotista vireämmin. Metsäyhtiöt kirittävät puukauppaa erilaisilla kampanjoilla.

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2. Puukauppa ratkaisee ‒ metsänhoitoyhdistyksille kiitosta kilpailutuksesta

Metsänomistajien tyytyväisyys metsänhoitoyhdistysten palveluihin on vahvistunut, kertoo MTK:n tuore Metsätutka-kysely.

Kiitosta saivat syksyn Metsätutkaan vastanneilta metsänomistajilta etenkin metsänhoitoyhdistysten puukauppa- ja metsänhoitopalvelut.

Juttu on vapaasti luettavissa.

3. Metsänkasvatuksessa suositaan nyt menetelmää, josta Liisa Korpela joutui pari vuosikymmentä sitten maksamaan lisälaskun

Liisa Korpela luottaa siihen, että useampi puulaji turvaa metsän terveyttä ja parantaa monimuotoisuutta. Hän on on suosinut sekametsiä jo silloin, kun koivua pidettiin roskapuuna ja lehtipuun säästämistä leimausvirheenä.

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4. ASF-tartuntavyöhykkeen rajoituksen muuttuivat

Ruokavirasto muutti torstaina päätöstä afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykkeestä. Muutokset koskevat ydinalueen sijaintia ja rajoituksia.

Viraston mukaan toimivaa ratkaisua metsästysrajoitusten höllentämiseen etsitään koskien kaikkea metsästystä, mukaan lukien hirvijahdit.

Kaksi ensimmäistä juttua ovat vapaasti luettavissa.

5. Sähkönsiirtolinjoja rakennetaan ja suunnitellaan huimaa tahtia – miten käy alle jäävien metsien?

”Kertakorvaus tuntuu pelleilyltä.” Suunniteltu voimansiirtolinja on halkaisemassa Konnevedellä asuvalta Sami Savolaiselta ja hänen sisaruksiltaan kaksi hyvässä kasvuvaiheessa olevaa metsätilaa.

Joskus sähkölinja osoittautuu alkuperäiseen tehtäväänsä tarpeettomaksi, kuten kävi Kari Peltolan metsiä halkovalle suurjännitelinjalle.

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