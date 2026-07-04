Lukijalta: Metsähallituksen suojeluesityksessä Lapin ääni on sivuutettu Valtion maiden käyttöä koskevilla ratkaisuilla on pitkäaikaisia vaikutuksia koko Lapin kehitykseen. Ratkaisut on valmisteltava aidossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, kirjoittavat Hannu Takkula, Liisa Ansala ja Jari Rantapelkonen.

Jaa Kuuntele

Metsähallituksen esitys uusista luonnonsuojelualueista valtion maille on Lapin kannalta merkittävä alueidenkäytön kysymys, kirjoittajat korostavat. Kuvituskuva on Kilpisjärveltä. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Mielipide | Metsä Lukijalta Liisa Ansala, Hannu Takkula & Jari Rantapelkonen

Metsähallituksen esitys uusista luonnonsuojelualueista valtion maille on Lapin kannalta merkittävä alueidenkäytön kysymys. Ongelma ei ole suojelu sinänsä, vaan se, että valmistelussa on sivuutettu Lapin kuntien ja maakunnan näkemykset. Kyse on siitä, että kuunnellaanko ja osallistetaanko vaikutusalueella olevia toimijoita aidosti.

Lapin erityispiirteenä on alueen valtava investointipotentiaali. Arviot nousevat yli 30 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä. Näin mittava kehitysnäkymä edellyttää ennakoivaa, selkeää ja pitkäjänteistä maankäytön ohjausta. Jos ratkaisuja tehdään ilman riittävää vuorovaikutusta alueen toimijoiden kanssa, syntyy epävarmuutta, joka heijastuu suoraan investointien toteutumiseen.

Kyse ei ole pelkästä yksittäisestä kuulemispuutteesta, vaan laajemmasta ilmiöstä: valtion toimija tekee merkittäviä alueidenkäyttöratkaisuja ilman aitoa yhteistyötä kuntien, maakuntaliiton ja elinkeinoelämän kanssa. Tämä heikentää alueellista itsehallintoa ja luottamusta päätöksentekoon.

”Kyse ei ole pelkästä yksittäisestä kuulemispuutteesta, vaan laajemmasta ilmiöstä.”

Samalla on tärkeää todeta, että Lapissa luonto ei ole vain suojelun kohde, vaan elinvoiman perusta. Puhdas ja monimuotoinen luonto tukee matkailua, alueen vetovoimaa ja on keskeinen osa paikallista identiteettiä. Juuri näistä syistä luonnonsuojelu on tärkeää, mutta sen tulee perustua kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja paikalliseen asiantuntemukseen.

Lapilla on jo merkittävä rooli Suomen luonnonsuojelun toteuttajana: metsämaasta noin 25 prosenttia on suojeltu. Suojelun alueellista kohdentumista tarkasteltaessa on perusteltua huomioida sekä nykyinen suojelun taso että sen kumulatiiviset vaikutukset alueiden kehittämiseen.

Kestävä alueidenkäyttö edellyttää luonnonsuojelun, elinkeinojen ja alueellisen itsehallinnon tasapainoista yhteensovittamista. Valtion maiden käyttöä koskevilla ratkaisuilla on pitkäaikaisia vaikutuksia koko Lapin kehitykseen, ja ratkaisut on valmisteltava aidossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Hannu Takkula

maakuntajohtaja, Lapin liitto

Liisa Ansala

toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari

Jari Rantapelkonen

kunnanjohtaja, Sodankylän kunta