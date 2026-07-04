Tutkimus: Simpukat poistavat kaloja vahingoittavaa vesihometta Tutkijat ovat onnistuneet estämään kaloja kiusaavan vesihomeen tartuntoja järvisimpukoiden avulla.

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Taimen on altis vesihometartunnalle. Tartunta johtaa usein kalan kuolemaan. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Luonto Aida Salminen

Jyväskylän yliopiston ja Ruokaviraston tutkijat onnistuivat estämään kaloja vaivaavan vesihomeen tartuntoja simpukoiden avulla.

Järvisimpukat suodattavat itiöitä vedestä ja sen myötä estävät kalojen mätijyvien hometartunnat lähes kokonaan.

Mätijyviin, poikasiin ja aikuisiin kaloihin tarttuva vesihome haittaa vakavasti sisävesien kalankasvatusta. Vesihomeesta on myös tullut suuri uhka uhanalaisten lohikalojen suojelulle, koska tauti on hävittänyt viljelyssä olleita, arvokkaita emokantoja.

Vesihome aiheuttaa kaloille vaaleita läiskiä, joissa voi näkyä pumpulimaista rihmastoa. Tartunnan mahdollistaa tavallisesti kalan ihon rikkoutuminen jostain syystä, tai kalan yleiskunnon ja vastustuskyvyn heikkeneminen.

Aiemmin vesihomeen torjunta on perustunut kemikaaleihin, jotka ovat kalliita tai joiden käyttöä on rajoitettu terveys- ja ympäristösyistä. Sen takia uusille, ympäristöystävällisille keinoille on ollut tarve.

”Simpukoiden tiedetään olevan tehokkaita suodattajia. Kaikki pienet eloperäiset partikkelit kokoluokassa 5‒50 mikrometriä kelpaavat niille. Vesihomeen itiöt sattuvat tähän kokohaarukkaan, joten kokeilimme, maistuisivatko ne simpukoille”, kuvaa projektin alkua tutkimuksen vastuukirjoittaja, väitöskirjatutkija Ville Julkunen Jyväskylän yliopistosta.

Tulokset olivat tutkijoiden mukaan lupaavia. Simpukat poistivat homeitiöitä ja alensivat itiöiden itämiskykyä.

”Tämä tarkoittaa, että simpukat vahingoittavat homeitiöitä – syömisen lisäksi – jollakin tuntemattomalla tavalla, mikä avaa mielenkiintoisia uusia tutkimusnäkymiä”, toteaa väitöskirjatyön ohjaaja, yliopistonlehtori, dosentti Katja Pulkkinen Jyväskylän yliopistosta.

Vakuuttavin näyttö simpukoiden tehokkuudesta vesihometaudin torjunnassa tuli esille, kun kalojen herkkiä mätijyviä altistettiin homeitiöille. Ilman simpukoita 93‒100 prosenttia mätijyvistä homehtui vuorokaudessa, kun tutkimuksen simpukka-akvaarioissa vastaava osuus oli nollasta kolmeen prosenttia.

Tutkimus julkaistiin Freshwater Biology -tiedejulkaisussa kesäkuussa.