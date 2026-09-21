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Juuri nyt | Yle: Lapset hullaantuivat puristeltavista stressileluista − tässä syy
Tilaajalle | Puun hinta viikolla 38: Kauppa käy kuusen vedolla