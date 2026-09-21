Afrikkalaista sikaruttoa löytyi Lappeenrannasta − kehotus välttää maastossa liikkumista Hujakkalan alueellaLappeenrannan Hujakkalan tautitapaukset sijaitsevat afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä mutta nykyisen ydinalueen ulkopuolella. Tämän vuoksi ydinaluetta laajennetaan koillisen suuntaan.
Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa (ASF) viidestä luonnonvaraisesta villisiasta Lappeenrannan Hujakkalasta. Neljä villisian ruhoa löydettiin Ruokaviraston etsintöjen yhteydessä metsästä samalta alueelta ja yksi oli sairauden oireiden takia ammuttu villisika.
Lisäksi laboratoriotutkimuksessa varmistui yksi ASF-positiivinen löydös Virolahdelta.
Ruokavirasto kertoo asiasta tiedotteessaan tänään maanantaina.
Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi Ruokavirasto pyytää Lappeenrannan Hujakkalan alueella asuvia ja liikkuvia välttämään maastossa liikkumista.
Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi Ruokavirasto pyytää Lappeenrannan Hujakkalan alueella asuvia ja liikkuvia välttämään maastossa liikkumista.
Luonnossa liikkuminen ja esimerkiksi koirien vapaana pitäminen voi saada luonnonvaraiset villisiat liikkeelle, jolloin afrikkalainen sikarutto voi levitä entistä laajemmalle. Lisäksi maastossa voi olla afrikkalaisen sikaruton virusta, joka voi kulkeutua eteenpäin esimerkiksi jalkineiden mukana.
Ruokavirasto päättää ydinalueen laajentamisesta tällä viikolla.
Lappeenrannan Hujakkalan tautitapaukset sijaitsevat afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä mutta nykyisen ydinalueen ulkopuolella. Tämän vuoksi ydinaluetta laajennetaan koillisen suuntaan.
Ruokavirasto päättää ydinalueen laajentamisesta tällä viikolla. Ruokavirasto arvioi päätöksen yhteydessä myös nykyisten rajoitusten muutostarpeita. Nykyisen ydinalueen rajat ja rajoitukset ovat voimassa siihen asti, että uusi päätös tulee voimaan.Artikkelin aiheet
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